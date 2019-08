‘Kerstmis in augustus’ bij remise tussen TOP Oss en nieuwe KKD-koploper

Voor het eerst dit seizoen is De Graafschap aangelopen tegen puntenverlies in de Keuken Kampioen Divisie. Op bezoek bij TOP Oss kwam de ploeg van Mike Snoei niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Het duel lag ruim een halfuur stil door het uitvallen van enkele lichtmasten in het Frans Heesen Stadion. Ondanks het puntenverlies is De Graafschap wel de nieuwe koploper van de competitie, doordat NAC Breda met 2-1 verloor van FC Volendam.

De Graafschap heeft tien punten verzameld, evenals FC Eindhoven. Dankzij een beter doelsaldo gaat de club uit Doetinchem aan kop. In de eerste helft had De Graafschap zichtbaar moeite met het verdedigende spel van TOP Oss; de bezoekers speelden onder de maat en kwamen zelden door de defensie van de Noord-Brabanders heen. De grootste kans van het eerste bedrijf was zelfs voor de thuisploeg. Na een snelle uitbraak pareerde Hidde Jurjus een van richting veranderd schot van Philippe Rommens.

In de pauze greep Snoei in. De kersverse aanwinst Branco van den Boomen maakte als invaller zijn debuut. De zoektocht van De Graafschap naar het openingsdoelpunt werd onderbroken door het uitvallen van een deel van de lichtinstallatie. "Het is Kerstmis in augustus", grapte de stadionspeaker, toen het duel een halfuur stillag. Nadat arbiter Richard Martens de wedstrijd weer hervatte, kwamen er goede kansen voor Mohamed Hamdaoui en Ralf Seuntjens op de 0-1.

Een doelpunt van laatstgenoemde werd nog afgekeurd, terwijl voormalig Superboer Cas Peters aan de overzijde naliet om zijn oude ploeg pijn te doen. Trainer Snoei van De Graafschap werd in de blessuretijd nog weggestuurd vanwege aanhoudende protesten aan het adres van scheidsrechter Martens: hij kreeg twee gele kaarten. Waar De Graafschap aan kop gaat, staat Oss met vier punten op de veertiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie.