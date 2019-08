FC Emmen heeft beet en haalt Belg met Champions League-ervaring

FC Emmen heeft de gewenste defensieve versterking binnen. Michaël Heylen komt over van Zulte Waregem en tekent een contract voor één seizoen met een optie voor nog een seizoen.

Heylen, een 25-jarige centrale verdediger, speelde vanaf 2007 in de jeugd van RSC Anderlecht. In het seizoen 2013/14 werd hij uitgeleend aan KV Kortrijk, waar hij zijn debuut maakte op het hoogste niveau van België. Vervolgens werd hij na twee seizoenen bij de hoofdmacht van Anderlecht opnieuw uitgeleend, ditmaal aan KVC Westerlo. Sinds 2017 droeg hij het shirt van Zulte Waregem.

In totaal heeft Heylen 119 competitie- en play-offwedstrijden gespeeld op het hoogste niveau van België en 14 bekerduels. Ook kwam de Belg elf keer in actie in Europa League- of Champions League-duels.

“Na zes seizoenen in de Belgische competitie is het tijd voor iets nieuws en de Nederlandse competitie heb ik altijd interessant gevonden. Ik wil dit seizoen handhaving met FC Emmen veiligstellen en mezelf op een goede manier presenteren", laat Heylen op de clubsite weten.