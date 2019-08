Mauro Icardi en Wanda Nara werken aan rechtszaak tegen Internazionale

Mauro Icardi wil zijn conflict met Internazionale via de rechter beslechten, zo melden diverse Italiaanse media vrijdagavond. De aanvaller van Inter wil weer toegelaten worden op de trainingen en eist een schadevergoeding van anderhalf miljoen euro omdat hij de afgelopen maanden is geïsoleerd door de club. Icardi en zijn vrouw annex zaakwaarnemer Wanda Nara zouden al juridische stappen hebben gezet in de richting van een rechtszaak.

Het nieuws is een nieuwe wending in de maandenlange soap rond Icardi en Inter. De clubleiding wil afscheid nemen van de spits, maar Icardi weigert mee te werken aan een transfer. Eerder op de vrijdag meldde Sky Italia nog dat Inter en AS Monaco akkoord zijn over een transfersom van 65 miljoen euro voor Icardi. De Argentijn kan in Monaco een driejarig contract signeren ter waarde van tien miljoen euro per seizoen, maar hij wil zelf in Milaan blijven. Ook een overstap naar het geïnteresseerde Napoli ziet hij niet zitten.

In de afgelopen 48 uur lieten vicepresident Javier Zanetti en algemeen directeur Giuseppe Marotta doorschemeren dat Inter zijn standpunt niet gaat wijzigen. Icardi, die in februari zijn aanvoerdersband kwijtraakte, mag nog altijd niet meetrainen met de selectie. Donderdagavond ging de gehele selectie van Inter uit eten, inclusief aanwinst Alexis Sánchez, maar Icardi was er als enige niet bij. De absentie van de aanvaller werd door de Italiaanse pers opgevat als een teken dat de breuk nog nauwelijks te lijmen was.

Dat lijkt een dag later te worden bevestigd met het nieuws dat Icardi zijn club voor de rechter wil slepen. De spits heeft nog een contract tot medio 2022 bij Inter. De komst van zowel Romelu Lukaku als Sánchez was echter een teken dat de club hem niet meer nodig acht. Volgens Italiaanse media hield Inter er rekening mee dat Icardi naar de rechter zou stappen. De clubleiding overlegde met advocaten over hoe hij buitengewerkt kon worden zónder dat Inter hoefde te vrezen voor een sanctie, zo klinkt het.