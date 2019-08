Sevilla laat punten liggen in ongelukkige wedstrijd van Luuk de Jong

Sevilla heeft vrijdagavond de eerste punten in LaLiga laten liggen. Het team van trainer Julen Lopetegui kwam in eigen huis niet verder dan een gelijkspel tegen Celta de Vigo: 1-1. Franco Vázquez leek in de slotfase de winnende treffer te maken, maar Denis Suárez zorgde ervoor dat de krachtmeting in het Ramón Sánchez Pizjuán onbeslist eindigde. Luuk de Jong had diverse keren uitzicht op een doelpunt, maar was ongelukkig in de afwerking.

De eerste helft was een monoloog van Sevilla. Het team van Lopetegui domineerde qua balbezit en creëerde enkele gevaarlijke situaties rondom het doelgebied van Rubén Blanco waaruit zomaar een openingstreffer had kunnen vallen. De doelman van de Galiciërs én enkele pechmomenten van De Jong zorgden ervoor dat de bezoekers als morele winnaars de kleedkamers opzochten na het klinken van het rustsignaal.

De Jong kreeg in de zevende minuut de eerste mogelijkheid. Na een goede voorzet van Jesús Navas zag de Nederlander hoe Blanco zijn dito kopbal keerde. De Jong werd voortdurend gezocht door met name Navas en kreeg in de zeventiende minuut weer een kans op de 0-1. Na een geweldige pass van Ever Banega schoot hij de bal oog in oog met Blanco naast het doel. Negen minuten stapte De Jong over een bal van Navas toen hij vrij voor het doel stond.

In aanloop naar de rust keerde Blanco ook pogingen van Nolito en Munir El Haddadi. Na de onderbreking bood Celta meer tegenstand en had Sevilla meer moeite om gevaarlijk te worden. Dat leidde tot lange periodes van balbezit voor beide teams, maar zonder gevaar. Halverwege de tweede helft nam de druk van Sevilla toe, maar nieuwe pogingen van De Jong, Nolito en Joan Jordan boden geen soelaas.

Twintig minuten voor tijd eindigde een lange pass van Diego Carlos vanaf het middenveld richting De Jong bijna in het doel, maar Blanco was attent. Sevilla brak negen minuten voor het einde de ban. Na een geweldige voorzet van Banega kopte Vázquez de 1-0 binnen. Dat was echter niet voldoende voor de overwinning. Na de aftrap volgde een goede aanval van Celta met Suárez als eindstation: 1-1. Sevilla heeft nu zeven punten uit drie duels.