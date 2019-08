Hoofdrollen voor Traoré, Lang, Ekkelenkamp en Venema in krankzinnig slot

Jong Ajax heeft vrijdagavond via een bizarre ontknoping gewonnen van Almere City in de Keuken Kampioen Divisie. Na een goal van Lassina Traoré in minuut 87 leken beide ploegen met 1-1 gelijk te spelen, maar in de blessuretijd scoorden Noa Lang, debutant Nick Venema van Almere City, en Jurgen Ekkelenkamp nog. FC Utrecht-huurling Venema kreeg tevens rood in de extra tijd. Ook de wedstrijd tussen FC Volendam en NAC Breda kende en bizar slot. Doelpunten in minuut 89 en 92 leverden Volendam de volle buit op; NAC leed voor het eerst puntenverlies.

Jong Ajax - Almere City 3-2

De ongeslagen status van Almere kwam op bizarre wijze ten einde op De Toekomst. Het begon nog goed voor Almere, dat voor rust goede kansen kreeg. Ricardo Kip raakte de bal volledig verkeerd, toen hij voor het doel van Dominik Kotarski alle vrijheid had. Even daarna was de doelman kansloos bij een goede uithaal van Shayon Harrison. De tweede helft begon met een grote kans voor Torino Hunte van Almere; Kotarski bracht redding. Ajax probeerde het veelal met afstandsschoten en had moeite om door de compacte defensie van de bezoekers te komen. De lat voorkwam de 0-2 van Jelle Goselink uit een pegel en Ajax leek een punt te pakken dankzij een laat doelpunt van Lassina Traoré, maar de kersverse aanwinst Nick Venema hielp Almere in de blessuretijd op voorsprong. Dankzij nóg latere goals van Lang Jurgen Ekkelenkamp, in minuten 93 en 96, won Ajax. Venema kreeg nog rood in de blessuretijd voor een duw.

FC Volendam - Breda 2-1

Het werd een bizarre wedstrijd in het Kras Stadion. In de eerste helft had Volendam de controle en kreeg het de beste kansen, maar doelpunten bleven uit. Halverwege het tweede bedrijf tikte een ongedekte Finn Stokkers de 0-1 binnen en daardoor leek NAC de wedstrijd gaan winnen. Volendam haalde het niveau van de eerste helft niet, maar had toch nog een spectaculaire comeback in huis. Een minuut voor tijd kopte Martijn Kaars raak; in de blessuretijd scoorde Gijs Smal en daarmee completeerde Volendam de comeback. Het betekende voor NAC de eerste nederlaag in de Keuken Kampioen Divisie, na drie opeenvolgende overwinningen. Volendam verzamelde tot dusver zeven punten.

SC Cambuur - FC Den Bosch 3-2

Al na vijf minuten brak Cambuur de ban. Een voorzet van Issa Kallon werd van richting veranderd, waarna Jamie Jacobs de bal binnenwerkte bij de tweede paal. Robert Mühren was dicht bij de margeverdubbeling, maar doelman Wouter van der Steen keerde zijn lage schot met zijn benen. Na een klein halfuur kwamen de bezoekers uit Noord-Brabant langszij. Na een voorzet vanaf de linkerflank mikte Danny Verbeek raak in de verre hoek: 1-1. Omdat een inzet van Jordy van Deelen vlak voor rust centimeters over het doel vloog, bleef het daarbij in de eerste helft. In de tweede helft trok Cambuur de wedstrijd naar zich toe. Na een botsing tussen Van Deelen en Abdulsamed Abdullahi kregen de Friezen een penalty, die Mühren verzilverde. De aanvaller tikte ook de 3-1 binnen. Het laatste woord was aan Verbeek van Den Bosch. Een comeback zat er niet in; Den Bosch eindigde met tien man nadat Abdullahi zijn tweede gele kaart ontving.

FC Eindhoven - Go Ahead Eagles 2-1

Doelpunten vielen er niet in de eerste helft, maar grote kansen waren er wel. Na een perfecte voorzet van Joey Sleegers tikte Marcelo Lopes van dichtbij hard over; doelman Hobie Verhulst haalde even daarna een schot van Sleegers uit de benedenhoek. Kort voor rust haalde Richard van der Venne van Go Ahead uit ter hoogte van de penaltystip, maar hij schoot over. Namens Eindhoven kopte Maarten Peijnenburg voor rust nog op de lat. Er waren dus genoeg kansen op doelpunten en in het laatste kwartier vielen die ook. Namens Go Ahead trof Antoine Rabillard de lat, voordat Joey Sleegers er 1-0 van maakte in een één-op-één-situatie met Verhulst. Invaller Maarten Pauwels tikte de gelijkmaker binnen, maar dankzij Samy Bourard zegevierde Eindhoven.

Excelsior – Helmond Sport 3-1

Excelsior hoopte zich te herpakken na de 3-0 nederlaag tegen Telstar van vorige week. De Rotterdammers begonnen goed: na zestien minuten schoot Jeffry Fortes een afvallende bal hard binnen. Niet veel later volgde echter de gelijkmaker uit een knappe kopbal van Diego Snepvangers. Excelsior was aangeslagen en haalde opgelucht adem toen een vrije trap van Tibeau Swinnen op de paal belandde. Op slag van rust leek Excelsior wel op 2-1 te komen, maar vanwege duwen werd de treffer afgekeurd. Excelsior trok de wedstrijd in de laatste zeven minuten naar zich toe. Ahmad Mendes Moreira scoorde uit een rebound en bracht de thuissupporters daarmee in extase. Het duel werd beslist door Fortes, die werd verkozen tot man van de wedstrijd.

Jong AZ - FC Dordrecht 1-1

Het eerste punt van de competitie is een feit voor FC Dordrecht, al gebeurde dat wel diep in de slotfase. Fabian de Abreu scoorde in de slotseconden na de 0-1 van Richard Sadlacek namens Jong AZ in de 78e minuut. In de eerste helft waren er amper mogelijkheden of kansen te noteren. In de tweede helft was het wel wat levendiger en dat resulteerde in twee treffers. Maxim Gullit, de zoon van, viel in de 87ste minuut bij de thuisploeg in, pakte in 88e minuut zijn eerste gele kaart en een minuut later al zijn tweede.

Jong Utrecht - Jong PSV 3-0

Snel meer.

NEC - Telstar 4-2

Snel meer.

TOP Oss - De Graafschap

Snel meer.