PEC Zwolle boekt na vijf speeldagen eerste overwinning in Eredivisie

PEC Zwolle heeft vrijdagavond de eerste overwinning in de Eredivisie geboekt. Het team van trainer John Stegeman was met 1-3 te sterk voor FC Emmen, dat zodoende vier van de eerste vijf competitiewedstrijden heeft verloren. Voor PEC, dat voorlopig een twaalfde plaats op de ranglijst inneemt, is het alweer de vijfde opeenvolgende overwinning in Emmen.

Na zes minuten spelen nam FC Emmen de leiding. Het was Nick Bakker die de bal van dichtbij binnentikte achter Xavier Mous na een tweede achtereenvolgende hoekschop voor het team van Dick Lukkien: 1-0. De thuisploeg kon slechts tien minuten van de voordelige marge genieten. Een eerste inzet van Dennis Johnsen werd geblokt, maar hij kreeg het leer met wat geluk mee en schoot de bal in tweede instantie alsnog binnen: 1-1.

De ploeg van Stegeman legde nog voor rust de basis voor de overwinning. Thomas Bruns kreeg een diepe bal van Gustavo Hamer, waarna hij de bal vanaf de zijkant slim langs Dennis Telgenkamp werkte: 1-2. Zeven minuten voor rust verscheen de 1-3 op het scorebord. Na een bal op de lat van Bruns kopte Iliass Bel Hassani van dichtbij binnen.

FC Emmen startte furieus aan de tweede helft, op jacht naar een aansluitingstreffer. Mous had moeite met een inzet van Glenn Bijl, keerde een kopbal van Jafar Arias en zag hoe Pelle Clement een hernieuwe poging van de lijn haalde. De krachten van het team van Lukkien vloeiden weg naarmate de tweede helft vorderde en een nederlaag kon dan ook niet worden afgewend. Na de interlandperiode speelt PEC thuis tegen RKC Waalwijk, terwijl FC Emmen een uitduel met FC Utrecht wacht.