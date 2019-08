Vier rode kaarten, goal van Babel en bizarre ontknoping in minuut 99

Galatasaray heeft op bizarre wijze de eerste overwinning van het seizoen geboekt in de Süper Lig. Na een 2-0 nederlaag bij Denizlispor en een 1-1 remise tegen Konyaspor volgde vrijdagavond een 2-3 zege op Kayserispor, mede door een treffer van Ryan Babel. Het duel kende vier rode kaarten, waarvan drie voor de thuisploeg. Kayserispor kwam in de blessuretijd op 2-2, maar in minuut 99 stelde Adem Büyük de zege veilig voor Galatasaray. Bij Kayserispor had Ben Rienstra een basisplek en viel Bilal Basacikoglu in; bij Galatasaray bleef Ryan Donk op de bank zitten.

Babel speelde ook vóór zijn doelpunt al een belangrijke rol in het Kadir Has Stadion. Na ruim een uur spelen zette de buitenspeler zijn hoofd tegen een voorzet vanaf de linkerflank. Hij kopte aan tegen de arm van Aymen Abdennour, die daarmee zijn tweede gele kaart ontving én een strafschop van de bezoekers inleidde. Younès Belhanda schoot vanaf elf meter raak door het midden. Zijn doelpunt betekende de 1-1, nadat Kayserispor in de eerste helft op voorsprong was gekomen via Pedro Henrique.

De Braziliaan profiteerde na 36 minuten van een blunder van Christian Luyindama. De verdediger kopte de bal nonchalant terug en stelde Pedro Henrique in staat om af te stormen op het doel, keeper Fernando Muslera te omspelen en af te ronden. In de tweede helft werd de gelijkmaker van Babel afgekeurd wegens buitenspel, voordat Belhanda er 1-1 van maakte. Nadat Pedro Henrique zijn tweede gele kaart incasseerde zocht Galatasaray met man en macht naar de 1-2, met succes.

Met negen man hield Kayserispor stand tot aan de 88ste minuut. Kort nadat Basacikoglu bij de thuisploeg zijn entree maakte als vervanger van Emmanuel Adebayor, probeerde Babel het vanbuiten het strafschopgebied. Zijn schot werd van richting veranderd door Mert Kula, waardoor keeper Silviu Lung kansloos was. De bezoekers kregen echter ook een rode kaart, na tweemaal geel voor Emre Mor, en met negen tegen tien wist Kayserispor in de blessuretijd op 2-2 te komen via een kopbal van Bulut. Even daarna pakte ook hij zijn tweede gele prent en in minuut 99 schoot Büyük van dichtbij raak na slecht verdedigend werk van Kayserispor.