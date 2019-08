Giorgio Chiellini scheurt kruisband; nieuwe kansen voor Matthijs de Ligt

Giorgio Chiellini heeft de voorste kruisband van zijn rechterknie gescheurd, zo meldt Juventus vrijdagavond via de clubsite. De verdediger gaat 'in de komende dagen' onder het mes en staat vermoedelijk maandenlang buitenspel. Juventus doet geen uitspraken over de verwachte herstelduur. Sky Italia denkt dat de routinier zes maanden aan de kant kan staan.

Chiellini liep de blessure vrijdag op tijdens de training. De absentie van de aanvoerder betekent waarschijnlijk dat Matthijs de Ligt opschuift in de rangorde. De zomeraankoop, die zaterdag negentig minuten op de bank bleef tijdens de eerste competitiewedstrijd tegen Parma (0-1 zege), lijkt de aangewezen vervanger van Chiellini. In het duel met Parma, waarin nota bene Chiellini het enige doelpunt maakte, vormde hij een centraal duo met Leonardo Bonucci.

Een dergelijke blessure houdt spelers doorgaans drie tot zes maanden aan de kant. Mogelijk heeft Juventus meer uitzicht op de herstelduur nadat Chiellini een operatie heeft ondergaan. Nu de 35-jarige mandekker niet meer inzetbaar is, lijkt Juventus niet meer open te staan voor een vertrek van Daniele Rugani en Merih Demiral. AS Roma had belangstelling voor Rugani, maar versterkte zich vrijdagavond al met Chris Smalling en lijkt dus voorzien.

Italiaanse media sluiten overigens niet uit dat Juventus in de laatste dagen van de transfermarkt nog op zoek gaat naar een nieuwe centrumverdediger. De kampioen van Italië heeft tot en met 2 september om eventueel toe te slaan. Zaterdagavond neemt Juventus het voor eigen publiek op tegen titelconcurrent Napoli.