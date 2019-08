Vraag in Florence verklapt transfer van Real Madrid van 70 miljoen euro

Bruno Fernandes mag zich spoedig speler van Real Madrid noemen. De naderende transfer van de middenvelder van Sporting Portugal naar de Spaanse hoofdstad kwam vrijdag aan het licht toen technisch directeur Daniel Prade van Fiorentina tijdens de presentatie van Dalbert Henrique een vraag over de interesse in Raphinha kreeg. “Hij is door Sporting van de transferlijst afgehaald omdat Bruno Fernandes voor zeventig miljoen euro naar Real Madrid gaat”, luidde het verrassende antwoord van de sportbestuurder.

Fernandes wordt al maandenlang met een vertrek uit Lissabon in verband gebracht. De toekomst van de Portugees international leek aanvankelijk in de Premier League te liggen, bij Manchester United of Manchester City. Daarna doken namen van andere clubs op, onder meer Real Madrid. Met het einde van de zomerse transfermarkt in zicht leek Fernandes zich echter voor de buitenwereld op te moeten maken voor nog minimaal een half jaar in het tenue van os Leoes.

Het Portugese O Jogo verzekert vrijdagavond dat de uitlatingen van Prade op waarheid berusten, maar komt tegelijkertijd met meer details. Real Madrid betaalt inderdaad zeventig miljoen euro aan Sporting, dat echter nog de rest van het seizoen over de middenvelder kan beschikken. Over een jaar maakt Fernandes daadwerkelijk de overstap naar het Santiago Bernabéu, zo klinkt het.

Een delegatie van Sporting zou vandaag in Monaco om de tafel hebben gezeten met Jorge Mendes, die in samenspraak met Fernandes’ zaakwaarnemer Miguel Pinho de transfer tot een goed einde heeft gebracht. Zinedine Zidane zou de komst van Fernandes in 2020/21 toejuichen, daar hij dit seizoen beroep wil blijven doen op Luka Modric en Toni Kroos. Fernandes, die over ruim een week zijn 25e verjaardag viert, is bezig aan zijn derde seizoen bij Sporting en speelde eerder jarenlang in Italië voor Novara, Udinese en Sampdoria.