Wedstrijdselectie Barcelona bewijst complicaties in gesprekken over Neymar

Ivan Rakitic maakt ‘gewoon’ deel uit van de wedstrijdselectie van Barcelona voor het uitduel met Osasuna in LaLiga. Spaanse media verzekerden dat Ernesto Valverde ervoor zou kiezen om de middenvelder niet mee naar Pamplona mee te nemen, daar de Kroaat op dit moment de beste papieren heeft of had om als ‘wisselgeld’ in een eventuele deal met Paris Saint-Germain inzake Neymar betrokken te worden.

Lokale media verzekerden dat Rakitic in dat geval in Barcelona over zijn eventuele transfer naar Parijs kon onderhandelen. De middenvelder is echter een van de achttien spelers in de wedstrijdselectie voor de wedstrijd van zaterdagmiddag in Pamplona en dat is volgens de laatste berichten het bewijs dat de eventuele rentree van Neymar in het Camp Nou steeds lastiger wordt naarmate het einde van de zomerse transfermarkt in zicht komt.

De gesprekken tussen Barcelona en PSG lijken tot maandagavond te zullen duren. Barcelona bood ook Ousmane Dembélé en Jean-Clair Todibo als wisselgeld aan om de vraagprijs voor Neymar te verlagen, maar beiden zien geen heil in een overgang naar het Parc des Princes. Rakitic wil naar verluidt alleen voor vier seizoenen bij PSG tekenen, terwijl de Parijzenaars een contract tot medio 2021 aanbieden plus een optioneel derde seizoen. Dat betekent dat de clubs overeenstemming moeten vinden over een forse transfersom voor de Braziliaan, met de nodige haken en ogen op het gebied van termijnen en vaste dan wel variabele transfersom(men).

Valverde kan in Pamplona niet over Luis Suárez, Lionel Messi, Junior Firpo, Dembélé en Neto beschikken: het vijftal kampt met divers blessureleed. Jeugdspelers als Carles Pérez en Ansu Fati maken zodoende deel uit van de selectie, net als Moussa Wagué. Voor laatstgenoemde is het de eerste keer. Carles Aleñá ontbreekt wederom in de selectie; het talent komt sinds de eerste speeldag niet meer in de plannen van Valverde voor. Frenkie de Jong zit eveneens bij de spelersgroep van los Azulgrana.