Real Madrid en Paris Saint-Germain bereiken overeenstemming

Keylor Navas mag zich vanaf maandag voetballer van Paris Saint-Germain noemen, zo verzekeren onder meer Marca en RMC Sport. Volgens de meest verkochte sportkrant van Spanje betaalt de Parijse topclub circa vijftien miljoen euro voor de doelman van Real Madrid en bewandelt Alpheonse Aréola de omgekeerde weg, op huurbasis tot medio 2020. RMC Sport houdt het op13,5 miljoen euro en benoemt ook de huur van Areola.

De media in Spanje stellen dat Navas, die in december zijn 33e verjaardag viert en 162 officiële duels voor Real Madrid keepte, zich tot medio 2022 aan PSG gaat verbinden, à zes miljoen euro netto per annum. De onderhandelingen tussen de doelman en de Parijse club zijn gesloten en verschillen niet veel van datgene waarover men in juni een akkoord bereikte, toen Antero Henrique nog de technische portefeuille beheerde.

De bekendmaking is verzet naar maandag, daar zowel Navas als Aréola geen deel meer konden uitmaken van competitieverplichtingen van hun respectievelijke nieuwe werkgevers dit weekeinde. Een blessure kan derhalve wél eventueel een transfer blokkeren. Navas behoort tot de wedstrijdselectie van Real Madrid voor het uitduel met Villarreal. Hij zal zondagavond weer de stand-in van eerste doelman Thibaut Courtois zijn.

De verwachting is dat Areola vrijdagavond echter het doel van PSG verdedigt in het uitduel met FC Metz. Dat deed de 26-jarige doelman ook in de eerste drie Ligue 1-duels. Na het vertrek van Gianluigi Buffon is de negentienjarige Marcin Bulka het enige alternatief voor trainer Thomas Tuchel. Het contract van Aréola, die eerder op huurbasis voor Villarreal uitkwam, loopt pas medio 2023 ten einde.