‘Lekkende’ Alfred Schreuder reageert vanuit Duitsland op Ajax-verhaal

Alfred Schreuder spreekt tegen dat hij lekt naar de media. De trainer van TSG Hoffenheim was tot deze zomer assistent-trainer bij Ajax en was bijzonder geliefd in de spelersgroep van de Amsterdammers. Johan Derksen en Valentijn Driessen verzekerden afgelopen week dat Erik ten Hag geen goede relatie met Hakim Ziyech en Dusan Tadic onderhoudt, waarna Hans Kraay Jr. insinueerde dat Schreuder degene is die naar de media lekt.

“Ik weet niet waar dit vandaan komt', zegt Schreuder in gesprek met Ajax Showtime. “Ik kan en wil alleen maar zeggen dat ik een geweldige tijd heb gehad bij Ajax met de spelers, staf en medewerkers. Verder kan ik hier niets mee. Het is de verantwoordelijkheid van de mensen die iets zeggen en verder wil ik mij focussen op Hoffenheim.”

Dick Advocaat onderschreef woensdag voorafgaand aan Ajax - APOEL Nicosia dat Schreuder lekt. “Wat Hans Kraay jr zei, dat wist ik ook. Dat Schreuder het lek was naar de media. Ten Hag had hem al lang eruit moeten gooien. Als je dat als hoofdtrainer weet van je assistent... Kraay bevestigde wat ik ook gehoord had. Ik heb het nooit verteld”, stelde de trainer in ruste. Volgens Schreuder is dit onzin. “Volgens mij is het al sinds jaar en dag zo én nog steeds zo dat veel bij Ajax op straat komt te liggen. Dus ook voor mijn komst en na mijn vertrek. Verder wil ik er geen woorden aan vuil maken.”

“Het is maar wat je ervan wilt geloven. De trainer, ik en de rest van de selectie hebben een prima relatie”, benadrukte Ziyech afgelopen week. Gedurende het vorige seizoen werd al bekend dat Schreuder Ajax zou inruilen voor Hoffenheim. Nadien hebben Tadic en Ziyech hun contract in Amsterdam verlengd. Tadic ligt tot 2026 vast in de Johan Cruijff ArenA. Hij tekende een langdurig contract zodat hij zijn trainerscarrière bij Ajax kan opstarten. Ziyech stond in de belangstelling van Sevilla en Bayern München, maar zette desondanks zijn handtekening onder een nieuw contract.