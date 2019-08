Barcelona en Schalke 04 slaan handen ineen over huurdeal tot medio 2021

Juan Miranda maakt per direct de overstap naar Schalke 04. De Bundesliga-club en Barcelona maken vrijdagavond via de officiële kanalen bekend dat de verdediger van negentien jaar voor twee seizoenen aan die Königsblauen wordt uitgeleend. In de huurovereenkomst is geen optie tot koop opgenomen.

Barcelona laat op de clubsite weten dat men de mogelijkheid heeft om Miranda over een jaar terug te halen naar Spanje. De huidige overeenkomst tussen de verdediger en Barcelona loopt in de zomer van 2021 af, maar bevat een eenzijdige optie voor twee extra seizoenen en een transferclausule van tweehonderd miljoen euro.

Miranda maakt sinds 2014 deel uit van de jeugdopleiding van Barcelona en brak sindsdien diverse records. Zo was hij met veertien jaar de jongste debutant van Spanje Onder-16 en de eerste speler uit het jaar 2000 die speelminuten in de Segunda División A maakte. In 2018/19 kwam hij tot 23 duels voor Barcelona B, in totaal 1981 minuten.

Miranda maakte in oktober 2018 zijn debuut in de hoofdmacht van Barcelona, in het bekerduel met Cultural Leonesa. Hij kreeg daarna ook nog speeltijd in het Champions League-duel met Tottenham Hotspur en zat vier keer bij een wedstrijdselectie van Barcelona in LaLiga. Miranda, die ook met Juventus in verband werd gebracht, werd Europees kampioen met zowel Spanje Onder-17 als Spanje Onder-19.