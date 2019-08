Oranje krijgt mogelijk primeur: Duitse fans kiezen nieuwe ‘Tor-Jingle’

La La La (Shakira), Thunderstruck (AC/DC), La Cope De La Vida (Ricky Martin) of toch muziek van eigen Duitse bodem: tot 2 september kunnen fans kiezen welke tune van de veertien geselecteerde liedjes te horen zal zijn in het stadion als de nationale ploeg van Duitsland bij een thuiswedstrijd een doelpunt maakt. Oranje kan als eerstvolgende tegenstander de primeur krijgen als die Mannschaft op vrijdag 6 september weet te scoren bij de EK-kwalificatiewedstrijd tegen de ploeg van Ronald Koeman. Niet ieder liedje uit de lijst valt helemaal in de smaak, zo klinkt het in Duitsland.

Door Tim Siekman

Vanaf 2006 was een gedeelte van het lied Schwarz und Weiss van Oliver Pocher twaalf jaar lang de tune bij een Duitse treffer in eigen stadion. Afgelopen jaar besloot de Duitse voetbalbond (DFB) en de supportersclub te opteren voor Chöre van Mark Forster, maar nu bestaat de kans dat de jingle wederom wordt veranderd. Voetbalfans kunnen tot 2 september hun stem uitbrengen en zodoende bepalen welke tune van de veertien geselecteerde liederen door het stadion zal galmen.





LIED ARTIEST Tanzen Konfeddi We Will Rock You Queen A Little Party Never Killed Nobody Fergie Can't Hold Us Macklemore La Copa De La Vida Ricky Martin Stand Up Right Said Fred Kernkraft 400 Zombie Nation Chelsea Dagger The Fratellis Triomfmars uit Aida Giuseppe Verdi Thunderstruck AC/DC La La La Shakira Von Allein Culcha Candela Chöre Mark Forster When It's Alright Juun

"Deine Party? Nur mit deiner Musik! (Jouw feestje? Alleen met jouw muziek!, red.)", aldus de DFB. De Duitse voetbalbond heeft samen met onder anderen enkele fans van de officiële supportersgroep, stadionomroepers en de spelersraad van die Mannschaft een shortlist van veertien liedjes samengesteld. Tunes die al door clubs in de Bundesliga of 2. Bundesliga als goaljingle te horen zijn, werden buiten beschouwing gelaten. "Het was ook belangrijk voor de jury dat het nieuwe lied verenigbaar is met de geest van de nationale voetbalploeg en consistent met de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Duitse voetbalbond en de nationale fanclub", meldt de DFB.

"We zoeken naar een melodie waar de Duitse fans geen genoeg van kunnen krijgen. Een lied waarbij de gelukshormonen kunnen worden uitgestort en de armen in de lucht kunnen", zo klinkt het. Fans kunnen uit diverse liederen kiezen, zoals Thunderstruck van de Australische hardrockband AC/DC, We Will Rock You van de Britse band Queen of Can't Hold Us van de Amerikaanse rapper Macklemore.

Verkiezing wordt gekaapt?

Veel Duitse voetbalfans zijn verbaasd dat de tune nu wederom wordt ingewisseld, waarbij er enkele opvallende liedjes tot de gegadigden behoren. De consensus is dat de lijst veel onlogische keuzes bevat. Voetbalpodcasts zoals Fums & Grätsch en drei90 hebben daarom besloten om reclame te maken voor, in hun ogen, de slechtste opties uit de lijst. Eerstgenoemde medium promoot Von Allein van de Berlijnse reggae/dancehall-band Culcha Candela, terwijl drei90 kiest voor het liedje Tanzen van de relatief onbekende indiepopgroep Konfeddi uit Bremen.

De steun van Fums & Grätsch en drei90 kan wellicht worden afgelezen op de huidige stand, aangezien beide nummers al veel stemmen hebben verzameld. Thunderstruck van AC/DC, momenteel de hoogst genoteerde buitenlandse productie, staat al op vele duizenden stemmen achterstand. De huidige lijstaanvoerder is Zombie Nation, die met het alom bekende Kernkraft 400 tot nu toe de meeste stemmen heeft verzameld. Tot maandag 12.00 uur kan er nog worden gestemd.