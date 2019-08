Sparta Rotterdam - Ajax: Dusan Tadic zit Rafael van der Vaart op de hielen

Sparta Rotterdam en Ajax staan op de vijfde speeldag van de Eredivisie tegenover elkaar. De club uit Rotterdam-West is nog altijd ongeslagen: twee zeges en twee remises resulteerden in acht punten. Ajax heeft een wedstrijd minder achter de rug en hield aan de duels met Vitesse (2-2), FC Emmen (5-0) en VVV-Venlo (1-4) zeven punten over. Opta blikt vooruit op het duel op Het Kasteel, zondagmiddag vanaf 14.30 uur.

O Sparta Rotterdam verloor de laatste drie thuisduels met Ajax, de langste reeks nederlagen in de 53 thuiswedstrijden die de Spartanen tegen de Amsterdammers speelden in de Eredivisie.

O Ajax scoorde in 2019 zeventig keer in twintig competitieduels, gemiddeld 3,5 goals per wedstrijd. Alleen in 1972 hadden de Amsterdammers een hoger gemiddelde in een kalenderjaar: 3,7.

O Sparta Rotterdam maakte 125 Eredivisie-goals tegen Ajax, waaronder 89 in eigen huis; de Kasteelheren scoorden tegen geen team zo vaak op eigen terrein in Eredivisie-verband.

O Klaas-Jan Huntelaar, die goed was voor negen goals en drie assists in zijn laatste acht Eredivisie-duels, scoorde in de Eredivisie alleen tegen NAC Breda vaker (elf keer) dan tegen Sparta (negen keer).

O Sparta Rotterdam is voor het eerst sinds 1992/93 zonder nederlagen in de eerste vier speelronden van een Eredivisie-seizoen en staat voor het eerst sinds 1987/88 op minstens acht punten na de eerste vier Eredivisie-ronden (toen tien, omgerekend naar drie punten per zege).

O Ajax wist slechts in één van de tien uitwedstrijden in de Eredivisie dit kalenderjaar de nul te houden. Liefst negen ploegen behaalden vaker een clean sheet in een Eredivisie-uitduel in 2019.

O Lars Veldwijk is de tweede Spartaan deze eeuw met drie goals als invaller in een Eredivisie-seizoen, na Mathias Pogba in 2016/17; alleen Wout Holverda deed dit ooit vier keer voor Sparta Rotterdam (in 1978/79).

O Henk Fraser won als trainer zijn laatste twee Eredivisiewedstrijden tegen Ajax (met Vitesse). Fraser is de enige Eredivisie-trainer die Ajax sinds de start van 2017/18 twee keer wist te verslaan.

O Dusan Tadic scoorde in zijn laatste zes Eredivisie-duels en kan de eerste Ajax-speler worden met een doelpunt in zeven opeenvolgende Eredivisie-optredens sinds Rafael van der Vaart in 2001.

O Sparta Rotterdam verzond dit Eredivisieseizoen 62 procent van de passes naar of op de helft van de tegenstander, alleen Ajax deed dit procentueel vaker (73%).

O Halil Dervisoglu is dit seizoen de speler met de meeste dribbels (29) en de meeste succesvolle dribbels (18) in de Eredivisie.