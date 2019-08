Feest in AZ-bus bij Europa League-loting: ‘Dat is met United zeker gelukt’

AZ plaatste zich donderdagavond ten koste van Royal Antwerp voor de groepsfase van de Europa League en bij de loting van vrijdagmiddag kwam onder meer Manchester United uit de koker als tegenstander. Trainer Arne Slot kijkt reikhalzend uit naar de twee wedstrijden tegen de recordkampioen uit Engeland.

“Als je drie voorrondes overleeft, dat hoop je er in ieder geval één tegenstander bij te hebben die echt tot de verbeelding spreekt. Dat is met United zeker gelukt”, reageert Slot op de clubsite. “We snappen allemaal dat Manchester United een enorm sterke tegenstander is. De andere twee teams (FK Astana en FK Partizan, red.) zijn iets onbekender en gaan we de komende tijd analyseren om te bekijken of wij echt een rol van betekenis gaan spelen in deze poule.”

AZ krijgt op 3 oktober voor de eerste keer te maken met Manchester United, dat op die datum op bezoek komt in het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag. AZ werkt zijn Europese thuisduels aldaar af vanwege de gedeeltelijk ingestorte dak in het eigen AFAS Stadion. Het elftal van Slot sluit de groepsfase op 12 december af met een uitwedstrijd tegen the Red Devils op Old Trafford.

Manchester United speelde al zeventien keer eerder tegen een Nederlandse club in Europees verband, maar AZ was op het Europese podium nog niet eerder de tegenstander van the Mancunians. De laatste ontmoeting van de Engelse grootmacht met een opponent uit Nederland was in 2017, toen Ajax met 0-2 werd verslagen in de finale van de Europa League.