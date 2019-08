AZ loot United, PSV tegen Sporting en Feyenoord treft FC Porto

AZ, Feyenoord en PSV kennen hun tegenstanders in de groepsfase van de Europa League. De drie Nederlandse clubs plaatsten zich donderdagavond voor de hoofdfase van het toernooi. Feyenoord en PSV rekenden in de play-offs overtuigend af met respectievelijk Hapoel Beer Sheva en Apollon Limassol. AZ had een verlenging nodig tegen Royal Antwerp FC en liep uit naar een 1-4 overwinning. Vrijdagmiddag vond in Monaco de loting plaats en dat leverde fraaie affiches op.

PSV neemt het onder meer op tegen het Sporting Portugal van Marcel Keizer, dat na drie wedstrijden aan kop gaat in de Portugese competitie. Rosenborg redde het in de play-offs van de Champions League niet tegen Dinamo Zagreb en kwalificeerde zich zodoende voor de groepsfase van de Europa League. Ook Lask Linz had lang uitzicht op de hoofdfase van de Champions League, maar in de play-offs bleek Club Brugge te sterk. Voor Feyenoord springen met name de wedstrijden tegen FC Porto en Rangers FC in het oog. Bij AZ geldt dat voor de confrontatie met Manchester United.

Groep D

Sporting Portugal (Por)

PSV

Rosenborg BK (Noo)

Lask Linz (Oos)

Groep G

FC Porto (Por)

Young Boys (Zwi

Feyenoord

Rangers FC (Sch)

Groep L

Manchester United (Eng)

Astana (Kaz)

Partizan Belgrado (Ser)

AZ

The 2019/20 #UEL group stage draw! ?? Which games are you excited for?#UELdraw pic.twitter.com/aZkjcfj4lD — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 30, 2019

Speelschema

Speelronde 1: 19 september

Speelronde 2: 3 oktober

Speelronde 3: 24 oktober

Speelronde 4: 7 november

Speelronde 5: 28 november

Speelronde 6: 12 december