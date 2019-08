Europese triomf met Chelsea levert Hazard individuele prijs op

Eden Hazard is voorafgaand aan de Europa League-loting van vrijdagmiddag uitgeroepen tot beste speler van afgelopen seizoen. Olivier Giroud, voormalig ploeggenoot van Hazard bij Chelsea, en Luka Jovic maken het podium compleet. Laatstgenoemde speler is tegenwoordig ploeggenoot van de Belgische aanvaller bij Real Madrid.

Hazard had een groot aandeel in de Europese triomf van Chelsea van afgelopen seizoen, want de vleugelaanvaller maakte twee doelpunten in de met 1-4 gewonnen finale tegen Arsenal. Daarnaast verzorgde hij een assist in de eindstrijd in Baku. Giroud, voormalig aanvaller van Arsenal, wist ook te scoren tegen the Gunners. Jovic werd met Eintracht Frankfurt uitgeschakeld in de halve finale door Chelsea.

Mede door de Europese successen dwong Hazard deze zomer een transfer af richting Real, dat minimaal honderd miljoen euro neerlegde voor de van Chelsea afkomstige aanvaller. De momenteel geblesseerde Belgisch international tekende een vijfjarig contract bij de Spaanse grootmacht.