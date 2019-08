Koeman beloont Malen en Veltman met plek in Oranje-selectie

Bondscoach Ronald Koeman heeft vrijdagmiddag zijn selectie van het Nederlands elftal voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Duitsland en Estland bekendgemaakt. Donyell Malen zit voor het eerst bij de definitieve selectie, die bestaat uit 24 spelers. Ajax-verdediger Joël Veltman keert weer terug bij Oranje. Hij speelde in november 2017 zijn laatste interland en liep in april 2018 een zware knieblessure op.

Oranje treedt op vrijdag 6 september (20.45 uur) in Hamburg aan tegen Duitsland. Op maandag 9 september staat om 20.45 uur in Tallinn het duel met Estland op het programma. Nederland behaalde drie punten uit de eerste twee kwalificatiewedstrijden. Na de 4-0 overwinning op Wit-Rusland volgde een 2-3 nederlaag tegen Duitsland. Noord-Ierland gaat met twaalf punten uit vier duels aan kop, maar speelde tot dusver alleen nog maar tegen Wit-Rusland en Estland. De nummers één en twee plaatsen zich rechtstreeks voor EURO 2020. Mocht het team van Koeman er niet in slagen om bij de eerste twee te eindigen, dan kan kwalificatie alsnog worden afgedwongen via de play-offs.