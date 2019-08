De Telegraaf: Ajax huurt ‘buitenkansje’ van Chelsea en bedingt optie tot koop

Ajax heeft een akkoord bereikt met Chelsea over Juan Familia-Castillo, zo meldt De Telegraaf vrijdagochtend. De Amsterdammers huren de negentienjarige verdediger, die door het dagblad wordt beschreven als een 'buitenkansje', een jaar van de Londenaren. Daarnaast wist directeur voetbalzaken Marc Overmars een optie tot koop te bedingen.

Familia-Castillo is afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax, maar vertrok in 2016 samen met Daishawn Redan naar Chelsea. De linksback maakte de overstap niet met het doel om het eerste elftal te halen. "Ik heb naar mijn vader geluisterd. Hij zei dat ik moest kijken waar ik me in de komende drie jaar tijd het beste kon ontwikkelen", zei Familia-Castillo eerder tegenover FOX Sports.

De jongeling, die naast linksback ook als linkshalf en linksbuiten kan spelen, was volgens De Telegraaf donderdag al op jeugdcomplex De Toekomst, waar Ajax een medische keuring uitvoerde. Momenteel is de kampioen van Nederland druk met het papierwerk; daarvoor heeft de club nog tot maandag 2 september de tijd, als de transfermarkt sluit.