PSV presenteert Doan: ‘Alleen scoren en assists geven is hier niet genoeg’

Ritsu Doan mag zich officieel speler van PSV noemen. De Eindhovenaren presenteren de Japanner, die overkomt van FC Groningen, vrijdagochtend op hun officiële website. Doan rondde met succes zijn medische keuring af en tekende vervolgens tot medio 2024 in het Philips Stadion.

"PSV is een heel grote club en doet altijd mee om de titel. Daar wil ik om spelen", reageert de aanvaller op de officiële website van PSV. Hij weet op welk vlak hij nog moet verbeteren. "Als ik dat wil bereiken zal ik nog meer een teamspeler moeten worden. Alleen scoren en assists geven is hier niet meer genoeg." PSV communiceert geen transfersom, maar volgens De Telegraaf maken de Noord-Brabanders 7,5 miljoen euro over naar Groningen.

Daarnaast zouden bonussen en een doorverkooppercentage van tien à vijftien procent zijn afgesproken. Groningen deed daarmee veel water bij de wijn, want eerder stelde de Trots van het Noorden de vraagprijs naar verluidt vast op maar liefst veertien miljoen euro. Een deel van de transfersom moet overigens worden afgedragen aan ex-werkgever Gamba Osaka en de investeerders die de komst van Doan naar Nederland mogelijk maakten.

Doan maakte in 2015 op zijn zestiende zijn debuut voor Gamba Osaka en geldt daarmee als de jongste debutant ooit in de J1 League, het hoogste niveau in Japan. In 2017 haalde Groningen de vleugelspits op huurbasis naar Nederland en bedong daarbij een optie tot koop. Na een goed seizoen, waarin Doan 9 doelpunten maakte in 29 Eredivisie-wedstrijden, werd die optie gelicht. Afgelopen seizoen was de Aziaat goed voor 5 treffers in 30 competitieduels.