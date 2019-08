PSV presenteert Ritsu Doan op korte termijn en wil nog een speler kwijt

Ritsu Doan heeft inmiddels ook een persoonlijk akkoord bereikt met PSV, zo schrijft het Eindhovens Dagblad vrijdagochtend. FC Groningen heeft in een video op de officiële kanalen al afscheid genomen van de Japanner. De Trots van het Noorden had al een overeenkomst met PSV over Doan, die 7,5 miljoen euro moet kosten. De presentatie volgt op zeer korte termijn, want Doan zou komende zondag in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk al kunnen debuteren voor PSV.

Het persoonlijk akkoord leek een formaliteit, daar Doan zelf dolgraag naar PSV wilde. Uiteindelijk zijn alle partijen eruit, waardoor het grootste werk tijdens de zomerse transferwindow erop zit voor technisch directeur John de Jong. De selectie verloor de afgelopen weken aan breedte door blessures, waardoor de komst van Doan prioriteit had voor PSV. In principe zijn de Eindhovenaren nu klaar qua inkomende transfers, al kijkt men nog rond naar een aanvaller voor de beloftenploeg.

Cyril Ngonge, een negentienjarige aanvaller van Club Brugge, was in beeld om de selectie van Jong PSV te versterken. Overigens zijn de Eindhovenaren nog niet klaar op het gebied van uitgaande transfers. Eerder deze week werd er al afscheid genomen ven Trent Sainsbury, die PSV achter zich liet voor een dienstverband bij Maccabi Haifa. In de komende dagen wil men ook nog afscheid nemen van Derrick Luckassen, die overbodig is geraakt in Eindhoven.

De centrale verdediger speelde dit seizoen drie wedstrijden, maar hoeft er niet op te rekenen dat hij in het restant van deze jaargang nog veel aan spelen toekomt. PSV helpt hem te zoeken naar een oplossing voor zijn uitzichtloze situatie en hoopt hem voor het einde van de transferwindow nog te kunnen slijten. Luckassen werd vorig seizoen door de Eindhovenaren verhuurd aan het Duitse Hertha BSC.