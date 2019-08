Ajax gewaarschuwd: ‘Als die een fout maken, komen ze er levensgevaarlijk uit’

Ajax werd donderdagavond tijdens de loting voor de groepsfase van de Champions League gekoppeld aan Chelsea, Valencia en Lille OSC. De ontmoeting met de Spanjaarden is met name voor Hedwiges Maduro een speciale wedstrijd, daar hij beide clubs tijdens zijn actieve carrière diende. In gesprek met Ajax Showtime blikt de oud-middenvelder vooruit op het treffen tussen Ajax en Valencia.

“Hun grote kracht ligt bij de supersnelle aanvallers voorin. Ze zakken heel goed in en spelen heel compact, om vervolgens om te schakelen. In de bekerfinale tegen FC Barcelona van het afgelopen seizoen werd Barcelona helemaal weggecounterd”, zegt Maduro. Hij benadrukt dat Valencia een ‘heel goed team’ heeft. “Ze zakken altijd in en laten het spel een beetje aan de tegenstander. Als die dan een fout maken, dan komen ze er levensgevaarlijk uit. Dat is echt het spel van Valencia.”

“Ze krijgen heel weinig goals tegen en als ze verliezen, dan is het vaak met een uitslag als 1-0. Maar aan de andere kant hebben ze ook wedstrijden gehad waarin ze zelf moeilijk tot scoren kwamen. Dat ze erg afhankelijk zijn van Gonçalo Guedes en Rodrigo, dat is dan weer een zwakte van ze”, vervolgt de analist. Ajax bereikte vorig seizoen de halve finale van de Champions League en dat heeft de status van de Amsterdammers veranderd, zo merkt Maduro.

“Wat ik proef, is dat er heel veel respect voor Ajax is. Het is natuurlijk heel knap wat Ajax heeft gepresteerd, natuurlijk heeft iedereen heel veel respect voor ze. Maar Valencia heeft ook heel veel ambities en wil zelf ook presteren. Het is een beetje de vraag of Ajax het opnieuw kan doen”, zegt Maduro. Hij heeft vertrouwen in Ajax, ondanks dat het tegen APOEL Nicosia en PAOK Saloniki niet gemakkelijk ging. Het verwachtingspatroon zal in Amsterdam nu echter anders zijn. “Dat is iets anders waar Ajax mee moet dealen, er zal geen sprake meer zijn van onderschatting van de grote clubs.”