‘Dat zou de irritatie van de stroeve start grotendeels uitwissen in Rotterdam’

Feyenoord plaatste zich donderdagavond voor de groepsfase van de Europa League. In Israël wisten de Rotterdammers met 0-3 te winnen van Hapoel Be'er Sheva, een zege die volgde op een 3-0 overwinning in de heenwedstrijd. De Telegraaf en het Algemeen Dagblad benadrukken dat Feyenoord nu ruimte heeft voor de laatste versterkingen van deze transferwindow.

“Feyenoord hoopt werk te maken van de laatste versterking voor de selectie nu er zo’n vijf miljoen euro binnenstroomt dankzij het bereiken van de groepsfase van de Europa League”, schrijft De Telegraaf. Feyenoord speelde na de rode kaart voor Hanan Maman een gewonnen wedstrijd en liep in de tweede helft door doelpunten van Orkun Kökcü, Steven Berghuis en Wouter Burger uit naar een een 0-3 overwinning. Vooral de treffer van Burger was van grote schoonheid, daar hij na een fraaie actie raak wist te schieten.

“Burger maakte het feest compleet in Israël door een juweel van een doelpunt te maken op het Europese podium. Als invaller voor de geblesseerd geraakte Kökcü produceerde hij een soort zaalvoetbalgoal. Zijn eigen ploeggenoten applaudisseerden spontaan”, zag de krant, die ook aandacht aan Rick Karsdorp besteedt. “De van AS Roma gehuurde rechtsback ging naar hartenlust op avontuur en moet veel vertrouwen hebben getankt door dit optreden. In een paar partijtjes heeft hij nu al meer spelplezier gehad dan in de twee jaar hiervoor in de Serie A.”

‘Missie geslaagd in Israël’, kopt het Algemeen Dagblad. “Stam kan verder bouwen aan een ploeg die verre van af bleek de eerste weken van de competitie. Juist op een hoger podium, al bleken zowel Tbilisi als Be'er Sheva in de praktijk geen hoogvliegers, kunnen spelers zich ontwikkelen”, zo luidt de conclusie na het bereiken van de groepsfase. “Technisch directeur Sjaak Troost zal vandaag dolblij in het vliegtuig van Tel Aviv naar Rotterdam stappen. De tijdelijke vervanger van de naar Willem II vertrokken Martin van Geel krijgt in elk geval iets meer geld te besteden.”

“Natuurlijk, het is allemaal een schijntje van wat Ajax binnenharkt in de Champions League, maar Feyenoord kan het geld bijzonder goed gebruiken”, stelt het ochtendjournaal. Feyenoord houdt minimaal drie miljoen euro over aan de groepsfase van de Europa League. “De niet begrote inkomsten zijn misschien net dat laatste zetje in de rug van de Argentijnse verdediger Marcos Senesi van San Lorenzo naar de Kuip. Zijn komst en de eerste competitieoverwinning voor Feyenoord zondag in Tilburg tegen Willem II zouden de irritatie van de stroeve start grotendeels uitwissen in Rotterdam.”