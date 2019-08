Cristiano Ronaldo regelt privévervoer; Ronaldinho vindt ‘beste plek ter wereld’

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Cristiano Ronaldo was donderdag in Monaco bij de Champions League-loting, maar wilde op tijd weer terug zijn in Turijn. De superster regelde dan ook een eigen helikopter.







Ronaldinho deelt niet zo vaak privéfoto’s op social media, maar voor zijn moeder maakt hij een uitzondering. ‘Geen plek ter wereld zoals het huis van mijn moeder’, schrijft de Braziliaan.







Theo Janssen kreeg deze week zijn trainersdiploma A uitgereikt. De oud-middenvelder van Vitesse volgde de cursus samen met onder meer Sander Keller en Tim Cornelisse, die ook slaagden.







Patrick van Aanholt was donderdag jarig. De verdediger van Crystal Palace mocht 29 kaarsjes uitblazen.







Een dag eerder was het de geboortedag van César Azpilicueta. De Chelsea-verdediger werd woensdag dertig jaar oud.







Scheidsrechter Bas Nijhuis had donderdagavond tijd voor een grapje.







Tonny Vilhena was deze zomer op vakantie in Santorini. De middenvelder van Krasnodar is samen met Lana Slier.





Franck Ribéry tekende onlangs bij Fiorentina. De Fransman heeft zijn draai al helemaal gevonden in Florence.