Frenkie de Jong voelde zich een ‘kleuter’ tijdens ceremonie in Monaco

Frenkie de Jong werd donderdag verkozen tot beste middenvelder van het afgelopen seizoen in de Champions League. De voormalig Ajacied troefde Christian Eriksen en Jordan Henderson met grote overmacht af: hij kreeg 222 punten van alle juryleden, tegen 60 punten voor Eriksen en 59 voor Henderson. Toen De Jong hoorde dat zijn twee concurrenten niet bij de ceremonie aanwezig zouden zijn, had hij al het gevoel dat hij de prijs zou winnen.

"Ik had al wat gehoord, want de andere middenvelders die genomineerd waren zouden niet komen. Ik had dus al een voorgevoel", geeft de middenvelder van Barcelona toe aan de NOS. Toch voelde De Jong zich nog niet helemaal op zijn plek tussen alle grote sterren in Monaco. "Ik voelde me nog wel echt een soort kleuter tussen al die grote mannen. Het is voor mij de eerste keer. Daarom is het een beetje alsof je net nieuw in de klas komt."

"Ik ben natuurlijk een stuk jonger dan de rest, dus het voelde een beetje gek. Maar wel hartstikke leuk", aldus De Jong, die zegt heel goed opgevangen te zijn bij Barcelona. Daar werkt hij samen met een van die grote sterren, Lionel Messi. "De taal gaat ook steeds beter. Ik voel me steeds beter, ook op het veld. Maar natuurlijk moet ik aan dingen wennen."