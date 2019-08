Het probleem van Heracles Almelo: veel creëeren en weinig scoren

Het zal voor Cyriel Dessers een hele opluchting zijn geweest. Na dertien mislukte pogingen kwam de spits na een ‘slimmigheidje’ afgelopen weekend voor het eerst tot scoren voor Heracles Almelo. Daarmee bezorgde hij zijn nieuwe werkgever een punt in het treffen met Vitesse. Het was pas de tweede treffer van de Heraclieden dit Eredivisie-seizoen en dat is, kijkend naar het aantal kansen en de kwaliteit daarvan, opmerkelijk te noemen.

Eredivisie 2019/20, laagste schotnauwkeurigheid

Team Schoten Schoten op doel Schotnauwkeurigheud Heracles Almelo 68 17 25% Fortuna Sittard 37 11 30% FC Emmen 36 11 31% sc Heerenveen 61 19 31% RKC Waalwijk 56 18 32%

Alleen Ajax (78) en FC Utrecht (72) kwamen dit Eredivisieseizoen tot meer doelpogingen dan Heracles Almelo (68), zo zocht Opta uit. Slechts zeventien van die pogingen zag de ploeg tussen de palen eindigen. Daarmee noteert de ploeg de laagste schotnauwkeurigheid van de Eredivisie.

Het lijkt de spelers van Frank Wormuth vooralsnog dus vooral te ontbreken aan scherpte. Dit wordt nog eens extra duidelijk wanneer er gekeken wordt naar de Expected Goals van de Almeloërs. Op basis van xG waren er dit seizoen slechts twee ploegen die meer doelpunten mochten verwachten dan Heracles Almelo (6,8): Ajax (11,6) en FC Utrecht (10,0).

Eredivisie 2019/20, Expected Goals

# Team xG Doelpunten 1 Ajax 11,6 11 2 FC Utrecht 10,0 9 3 Heracles Almelo 6,8 2 4 Sparta Rotterdam 6,7 10 5 sc Heerenveen 6,6 5

Heracles is met FC Groningen, de tegenstander van zaterdag, tot dusver de minst scorende Eredivisieploeg dit seizoen (twee goals). De Groningers hadden op basis van xG een stuk minder treffers mogen verwachten dan Heracles (4,2). Wanneer het vizier iets meer op scherp staat in Almelo zullen de doelpunten dus snel gaan vallen.