‘Dikke vinger’ van Calvin Stengs: ‘Die jongen stond al te filmen’

Calvin Stengs was donderdagavond voor onschatbare waarde van AZ. Dankzij een laat doelpunt van de aanvaller sleepte AZ een verlenging uit het vuur tegen Royal Antwerp, waarin de Alkmaarders uitliepen naar een 1-4 overwinning op een negental spelers. Stengs haalde veel genoegdoening uit de overwinning, vertelt hij aan FOX Sports.

Scheidsrechter Anastasios Sidiropoulos deelde liefst zeventien kaarten uit, waarvan tot rood leidden voor Antwerp. De meest opvallende was voor Didier Lamkel Zé, die zijn doelpunt in de tweede helft vierde door op de sintelbaan te lopen. "De jongen die van het veld werd gestuurd stond volgens mij al te filmen: wij gaan Europa in. Dat je het dan omdraait, is heel lekker", reageert Stengs na de wedstrijd.

"Het was zeker onvriendelijk, van beide kanten", beaamt Stengs. "Maar ik vind het ook jammer van het publiek." In de verlenging zorgden de fans van Antwerp voor grote onrust, waardoor het duel stilgelegd moest worden. "Onze ouders zitten hier ook gewoon, dat is jammer. Maar ik ben blij dat we door zijn. Of ik genoot van de vijandigheid? Als je de 1-2 maakt is het lekker voor die mensen. Dan denk je: dikke vinger, wij zijn door."

"Het is natuurlijk een geweldige avond", voegt Ron Vlaar toe. "Winnen en verliezen ligt heel dicht bij elkaar, zeker in Europa. Het mocht ook wel, tegen negen man, zo eerlijk moet je zijn. Soms ging de bal er op miraculeuze wijze niet in, maar we zijn blijven geloven en blijven knokken." AZ zit vrijdagmiddag in pot 4 bij de loting; Vlaar hoopt op een 'geweldige loting'. "Met dit team kunnen we heel veel bereiken."