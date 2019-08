‘Van Dijk is op dit moment honderd procent zeker de beste verdediger ter wereld’

Virgil van Dijk werd donderdagavond tot genoegen van zijn Liverpool-manager Jürgen Klopp gekozen tot UEFA Men’s Player of the Year. De oefenmeester reageert trots op de uitverkiezing van zijn pupil en zegt dat die volkomen verdiend is. "Virg is een exceptionele verdediger, op dit moment honderd procent zeker de beste verdediger ter wereld, dus hij verdient de prijs absoluut", aldus de Duitser.

Klopp reageert razendenthousiast op de award voor Van Dijk "Briljant! Het is echt geweldig", zegt de trainer op de website van Liverpool. "Ik wilde hem meteen bellen, maar hij moest het podium op. Ik ben zo blij voor hem, maar ook voor ons, omdat hij weet dat hij zonder de jongens om hem heen, deze prijs niet zou kunnen winnen. Het is een prijs voor ons allemaal, maar we hebben onze grote man gestuurd om hem op te halen."

Van Dijk is pas de eerste verdediger die met de prijs aan de haal gaat. "Het is heel zeldzaam voor een verdediger, maar wel een heel belangrijk signaal voor het voetbal. Ja, we houden allemaal van goals, we willen ze scoren en zien, maar steeds meer en meer mensen worden enthousiast over verdedigen." Liverpool won afgelopen seizoen de Champions League. "Deze prijs is de kers op de taart voor onze Champions League-campagne van afgelopen jaar. Het is echt geweldig en ik ben heel blij voor hem en zijn familie."

Gelijktijdig met de prijsuitreiking werd Liverpool in de loting van het miljardenbal gekoppeld aan Napoli, Red Bull Salzburg en KRC Genk. "Alweer Napoli", zegt Klopp, die de Italianen vorig seizoen ook trof in de groepsfase. "Ik weet niet hoe vaak ik al tegen ze heb gespeeld, maar het is duidelijk dat ze heel ervaren zijn. Ik moet me nog verdiepen in Genk en Salzburg, maar ik weet dat ze erg jong en fris zijn, dus het wordt interessant. We zullen onze analyse en research doen naar alle drie de teams."