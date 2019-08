PSV, Feyenoord en AZ kennen potindeling voor Europa League

PSV, Feyenoord en AZ kennen hun mogelijke tegenstanders in de groepsfase van de Europa League. Tijdens de loting van vrijdagmiddag zit PSV in Pot 2, Feyenoord in pot 3 en AZ in pot 4. De loting vindt plaats vanaf 13.00 uur in het Grimaldi Forum in Monaco.

AZ en PSV lopen ternauwernood plaatsing voor een betere pot mis. Ze hebben het beste coëfficiënt van respectievelijk pot 2 en pot 4; de Alkmaarders stegen donderdagavond enkele plekken door uitschakeling van clubs met een hoger coëfficiënt, maar het was niet voldoende om een plek in pot 3 te bemachtigen. Daardoor kan met name AZ zich voorbereiden op een zware loting.

In pot 1, de pot waaruit elke Nederlandse club een ploeg zal treffen, zitten zwaargewichten als Sevilla, Arsenal, FC Porto, AS Roma en Manchester United. In pot 2 is plek voor onder meer APOEL Nicosia, dat door Ajax werd uitgeschakeld in de play-offs van de Champions League en zodoende afdaalde naar de groepsfase van de Europa League.

Potindeling