De Mos vlakt één opponent van Ajax uit: ‘Veel problemen met de eigenaar’

Edwin van der Sar is tevreden met Chelsea, Valencia en Lille als tegenstanders van Ajax in de groepsfase van de Champions League. Overwinteren in Europa is de voorlopige doelstelling van de Amsterdammers, zo stelde de algemeen directeur in gesprek met de NOS. “Chelsea en Valencia zijn misschien wel gelijkwaardig met ons, op Lille heb ik totaal geen zicht. Het belangrijkste is dat we na Kerst nog Europees voetbal spelen.”

"Het is ook leuk om Jasper Cillessen met Valencia in de Johan Cruijff Arena te zien", stelt Van der Sar die mikt op overwintering in de Champions League. “We moeten laten zien wat we vorig jaar geleerd hebben. We hebben als ambitie dat we terug willen naar de Europese top. Dat hebben we afgelopen seizoen redelijk gedaan. Nu is het tijd voor een vervolgstap met nieuwe spelers die de gaten moeten opvullen die anderen hebben achtergelaten.

Aad de Mos ziet op zijn beurt kansen voor Ajax. “Ajax is de beste ploeg van de vier”, claimt de trainer in ruste via sociale media. “Ik denk dat Ajax samen met Chelsea doorgaat. Valencia is zwak begonnen aan het seizoen. Ze hebben pas één punt en zijn niet meer de ploeg van vorig jaar. Ze hebben veel problemen met de eigenaar.”

“Lille is een goede ploeg, maar ze zijn hun topscorer kwijtgeraakt aan Arsenal”, verwijst De Mos naar Nicolás Pépé. “Ik denk zeker dat Ajax gaat overwinteren. Het is een fantastische loting. We krijgen zes mooie wedstrijden. En voor de supporters is het interessant om naar die mooie steden te gaan.” De eerste speelronde van de Champions League is op 17 en 18 september. De finale wordt op 30 mei volgend jaar gehouden in het Atatürk Olympisch Stadion in Istanbul.