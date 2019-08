‘Massale bierdouche’ voor Anastasios Sidiropoulos van woeste Antwerp-fans

Het was tijdens en na de wedstrijd tussen Antwerp en AZ onrustig in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Kort na het laatste fluitsignaal werd arbiter Anastasios Sidiropoulos onderworpen aan een 'massale bierdouche' vanaf de eretribune van Antwerp, zo meldt verslaggever Jeroen Kapteijns van De Telegraaf. Tijdens de wedstrijd was Sidiropoulos ook al de gebeten hond bij het publiek.

De Griek deelde in de eerste helft een rode kaart uit Dieumerci Mbokani en stuurde Didier Lamkel Zé in het tweede bedrijf van het veld. Beide spelers van Antwerp kregen twee gele prenten; Lamkel Zé werd weggestuurd nadat hij de 1-0 vierde op de sintelbaan. AZ sleepte tegen negen man ternauwernood een verlenging uit het vuur, waarin het uitliep naar een 1-4 zege. Dankzij de overwinning plaatsten de Alkmaarders zich voor de groepsfase van de Europa League.

In de verlenging uitten de supporters hun woede al over de gang van zaken. Ze gooiden bier en blikjes op het veld en dreigden een hek door te dringen, maar dat konden de stewards ternauwernood voorkomen. De wedstrijd lag enige tijd stil en werd hervat met zeven minuten blessuretijd. "Het Antwerp-publiek laat zich evenals de spelers op het veld compleet gaan op de opgefokte Europese avond, waarbij een gebrek aan discipline de thuisploeg uiteindelijk heeft opgebroken", concludeert Kapteijns.