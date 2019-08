AZ op miraculeuze wijze naar groepsfase na krankzinnige avond

AZ heeft donderdagavond op miraculeuze wijze de groepsfase van de Europa League bereikt. De Alkmaarders stonden tot de negentigste minuut op uitschakeling tegen een negental van Royal Antwerp, maar dwongen door een doelpunt van Calvin Stengs alsnog verlenging af (1-1). In de extra tijd, waarin de wedstrijd werd stilgelegd doordat het onrustig werd op de tribunes, liepen de Alkmaarders uit naar 1-4. Voor het eerst sinds 2016/17 gaan de Alkmaarders de groepsfase van de Europa League in.

AZ, dat na de 1-1 van vorige week wist dat het minimaal een doelpunt moest maken in Brussel, wijzigde de basisopstelling op een positie. Stijn Wuytens was hersteld van een blessure en verving Pantelis Hatzidiakos. De Alkmaarders moesten vanaf het begin het initiatief laten aan Antwerp, dat via Alexis de Sart al snel gevaarlijk werd met een afstandsschot. AZ kon in de eerste helft lange tijd geen vuist maken, al leidde dat niet tot hele grote kansen voor de Belgen.

Na 35 minuten kantelde de wedstrijd, doordat Dieumerci Mbokani met een oliedomme overtreding zijn tweede gele kaart en dus rood pakte. AZ kreeg vlak voor rust een goede mogelijkheid via Thomas Ouwejan, die zijn schot geblokt zag worden. Arne Slot wisselde vlak na de pauze aanvallend, door verdedigers Wuytens en Jonas Svensson eruit te halen voor aanvallers Yukinari Sugawara en Ferdy Druijf.

AZ voerde de druk steeds verder op en was meerdere keren dichtbij een doelpunt, met name via Myron Boadu en Calvin Stengs. In de slotfase was het echter Antwerp dat toesloeg. Didier Lamkel Zé maakte een perfect uitgevoerde tegenaanval af met het hoofd, waarna de Kameroener het veld afliep bij het juichen. Daarvoor gaf de scheidsrechter hem zijn tweede gele kaart, tot verbijstering van de aanvaller zelf.

Tegen negen man had Boadu de bal al snel twee keer voor het intikken, maar de spits faalde. Net op het moment dat de situatie uitzichtloos leek, schoof Stengs de bevrijdende 1-1 binnen. Het bleek voor Antwerp vervolgens onmogelijk om de verlenging te overleven met twee man minder. In de extra tijd raakte Teun Koopmeinders de paal, waarna Druijf uit een voorzet van Mitsjö kon binnenkoppen: 1-2. Een strafschop van Koopmeiners betekende de 1-3, na een overtreding van Dylan Batubinsika op Boadu.

Albert Gudmundsson voerde de score nog verder op met een fraai stiftje, na een steekpass van Idrissi. Vervolgens gingen de supporters van Antwerp door het lint. Ze gooiden bier en blikjes op het veld en dreigden een hek door te dringen, maar dat konden de stewards ternauwernood voorkomen. De wedstrijd lag enige tijd stil en werd hervat met zeven minuten blessuretijd. Daarin speelde AZ de wedstrijd uit. Nederland vaardigt zodoende drie clubs af naar de groepsfase van de Europa League: PSV, Feyenoord en AZ.