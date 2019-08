Opgestapte Luis Enrique rouwt om overlijden van dochter Xana (9)

De dochter van Luis Enrique, Xana, is op negenjarige leeftijd overleden aan de gevolgen van botkanker, zo heeft de voormalig bondscoach van Spanje donderdagavond via sociale media laten weten. “Na een gevecht van vijf maanden is onze dochter vanmiddag overleden.” Luis Enrique stapte in juni om privéredenen op als bondscoach van zijn vaderland. De precieze redenen waren tot vandaag niet bekend voor de buitenwereld.

“We willen graag iedereen bedanken voor de steun in de voorbije maanden en we stellen de discretie en het begrip zeer op prijs. We zullen je heel erg missen, maar we zullen je elke dag van onze levens herinneren en met de hoop dat we elkaar in de toekomst zullen zien. Je zal de ster zijn die onze familie de weg wijst”, zo laat de familie in een communiqué weten.

"Het was een besluit van Luis Enrique en dat respecteren wij natuurlijk. We zijn hem dankbaar voor zijn eerlijkheid", zei Luis Rubiales, voorzitter van de Spaanse voetbalbond (RFEF) in juni op een speciaal belegde persconferentie. Luis Enrique ontbrak daarvoor ook al tijdens de drie EK-kwalificatiewedstrijden van Spanje, in maart tegen Malta (0-2-zege) en in april tegen de Faeröer eilanden (1-4-zege) en Zweden (0-3-zege).

Luis Enrique was op dat moment pas een jaar de bondscoach van Spanje. Hij moest de nationale ploeg weer kleur geven, nadat men roemloos al in de achtste finales door Rusland werd uitgeschakeld op het WK. Het lukte Luis Enrique niet om zich met Spanje te kwalificeren voor de finaleronde van de Nations League. De Spanjaarden moesten de groepswinst aan Engeland laten, maar eindigden nog wel als tweede voor Kroatië.