Feyenoord houdt huis na rode kaart van Hapoel Beer Sheva

Feyenoord gaat de groepsfase van de Europa League in. De ploeg van Jaap Stam legde vorige week de basis tegen Hapoel Beer Sheva, met een 3-0 zege, en won de returnwedstrijd donderdagavond met dezelfde cijfers: 0-3. Alle doelpunten vielen in de tweede helft, waarin Feyenoord met een man meer speelde en geen kind had aan de opponent. In het eerste bedrijf had Feyenoord nog aanzienlijk meer moeite om de Israëliërs in het gareel te houden.

Gescoord werd er niet in de eerste helft, maar onderhoudend waren de eerste 45 minuten zeker. Niet alleen waren er kansen voor beide ploegen om de score te openen, ook deelde arbiter Gediminas Mazeika een rode kaart uit aan Hanan Maman van Hapoel. De middenvelder botste op tegen Ridgeciano Haps, ging verhaal halen en deelde een beuk uit aan de linksback van Feyenoord. Het gebeurde allemaal voor het oog van Mazeika, die zichzelf genoodzaakt zag om rood uit te delen. Het kwam voor Feyenoord erg goed uit om tegen tien man te gaan spelen. Makkelijk hadden de Rotterdammers het immers niet in de hitte van Beer Sheva.

Hapoel speelde met bravoure en de gedachte dat het weinig te verliezen had, na de 3-0 nederlaag in De Kuip. Kenneth Vermeer was misschien wel de beste Feyenoorder van het eerste bedrijf. De doelman voorkwam de vroege 1-0 van Ramzi Safouri met de vingertoppen, bracht redding op een inzet van Jimmy Marín en kwam met een katachtige ingreep na een schot van Ben Bitton in de korte hoek. Feyenoord liet zich zeker niet onbetuigd. Het spel ging op en neer: na een goede fase van de thuisploeg volgde vaak een reactie van de bezoekers. Zo schoot Luciano Narsingh vanuit kansrijke positie recht op de doelman en trof Haps het zijnet.

De rode kaart van Maman brak de wedstrijd na de rust open. Feyenoord domineerde volledig en liep in rap tempo uit naar een 0-3 voorsprong. Rick Karsdorp stoomde op, kwam het strafschopgebied binnen en bediende Orkun Kökcú, die de bal simpel in de verre hoek schoof. Steven Berghuis verdubbelde de marge: de buitenspeler ontsnapte aan de aandacht van de defensie, keek goed rond en vond eveneens de verre hoek. Invaller Wouter Burger speelde zichzelf vrij met een heerlijke voetbeweging en maakte er 0-3 van. Naoufal Bannis, een andere invaller, kopte vervolgens op de lat en kreeg even later een penalty, die hij zelf miste.