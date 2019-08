PSV in stijl naar groepsfase van Europa League na Donyell Malen-show

PSV heeft zich donderdagavond voor de groepsfase van de Europa League geplaatst. Het team van trainer Mark van Bommel boekte een week na de 3-0 overwinning op Apollon Limassol op Cyprus zelfs een 0-4 zege om zich zodoende van nog minimaal zes duels in Europa te verzekeren. Het duel vond in het, vrij lege, GSP Stadion van APOEL Nicosia plaats, daar de thuishaven van Apollon niet door de UEFA was goedgekeurd.

Van Bommel startte zonder Kostas Mitroglou en de geblesseerde Steven Bergwijn en liet onder meer Jorrit Hendrix en Cody Gakpo aan het startsignaal verschijnen. PSV had in de eerste helft weinig te duchten van de Cyprioten, die weinig creëerden en Jeroen Zoet amper aan het werk zetten. De bezoekers vonden het echter ook allemaal niet zo nodig.

Een kopbal van Denzel Dumfries na enkele minuten spelen was het eerste kansje. Pas vijf minuten voor rust liet PSV zich weer voor het doel van Joël Mall gelden. Dumfries pakte de bal af en Erick Gutiérrez bezorgde het leer diep op Gakpo, die zag hoe Mall de bal na zijn knal naast tikte. Apollon kreeg vlak na de onderbreking een goede kans op een goal. Zoet was echter attent toen Serge Gakpé bij de tweede paal de bal probeerde binnen te werken.

PSV trok het duel in de laatste twintig minuten naar zich toe. Na een mislukte inzet van Gakpo kwam de bal bij Donyell Malen. Die legde klaar en Mohamed Ihattaren knalde vervolgens raak: 0-1. De voor Hendrix ingevallen Mitroglou kwam twee minuten na zijn entree vrij voor de goal en verzekerde zich op aangeven van Malen van zijn eerste doelpunt in Eindhovense dienst: 0-2.

Malen pakt na twee assists ook nog twee doelpunten mee en zette in de 78e minuut de 0-3 op Cyprus op het scorebord. Dat deed hij op aangeven van Amar Catic, die als vervanger van Gakpo zijn officiële debuut in de hoofdmacht van PSV maakte. Daniel Schwaab maakte daarna nog zijn rentree als vervanger van Timo Baumgartl. In de extra tijd bepaalde Malen de eindstand: 0-4.