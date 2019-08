Loting Champions League: Loodzware groep voor Bosz; Real clasht met PSG

De loting voor de groepsfase van de Champions League heeft donderdagavond in Monaco plaatsgevonden. Ajax werd in groep H geplaatst, terwijl er tal van fraaie affiches uit de loting van andere groepen rolde. Peter Bosz is met Bayer Leverkusen in een loodzware poule terechtgekomen met onder meer Juventus en Atlético Madrid.

Leverkusen zat in pot 3 en wist dus op voorhand dat het minimaal twee sterke tegenstanders kon verwachten. Uit pot 4 werd de ploeg van trainer Bosz gekoppeld aan Lokomotiv Moskou, de kampioen van Rusland. De loting betekent voor Cristiano Ronaldo een nieuwe confrontatie met Atlético Madrid, de club waar hij met stadsgenoot Real Madrid zo vaak tegen speelde.

Liverpool, die winnaar van vorig seizoen, is net als vorig jaar terechtgekomen bij Napoli. In het seizoen 2018/19 schakelde de ploeg van Jürgen Klopp de Italianen op doelsaldo uit, nadat ze in de groep allebei op negen punten waren geëindigd. Dit jaar zal Liverpool daarnaast moeten afrekenen met Red Bull Salzburg en KRC Genk, de kampioen van België.

De volledige loting:

Groep A:

Paris Saint-Germain (Fra)

Real Madrid (Spa)

Club Brugge (Bel)

Galatasaray (Tur)

Groep B:

Bayern München (Dui)

Tottenham Hotspur (Eng)

Olympiacos (Gri)

Rode Ster Belgrado (Ser)

Groep C:

Manchester City (Eng)

Shakhtar Donetsk (Oek)

Dinamo Zagreb (Kro)

Atalanta (Ita)

Groep D:

Juventus (Ita)

Atlético Madrid (Spa)

Bayer Leverkusen (Dui)

Lokomotiv Moskou (Rus)

Groep E:

Liverpool (Eng)

Napoli (Ita)

Red Bull Salzburg (Oos)

KRC Genk (Bel)

Groep F:

Barcelona (Spa)

Borussia Dortmund (Dui)

Internazionale (Ita)

Slavia Praag (Tsj)

Groep G:

Zenit Sint-Petersburg (Rus)

Benfica (Por)

Olympique Lyon (Fra)

RB Leipzig (Dui)

Groep H:

Chelsea (Eng)

AJAX (NED)

Valencia (Spa)

LOSC Lille (Fra)