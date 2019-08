Ajax mag niet klagen na loting van Champions League

Ajax weet welke teams het treft in de groepsfase van de Champions League. Het elftal van trainer Erik ten Hag werd donderdagavond bij de loting in Monaco in Groep H ingedeeld bij Chelsea, Valencia en Lille.

Het Chelsea van Frank Lampard werd uit Pot 1 aan Groep H toegevoegd. De club uit Londen kampt met een transferverbod inzake ingaande transfers, nam deze zomer afscheid van Eden Hazard en doet meer dan ooit beroep op jongere voetballers. Uit Pot 3 kwam Valencia, de nieuwe werkgever van Jasper Cillessen. De doelman maakte deze zomer de overstap van Barcelona naar Mestalla. Lille werd uit Pot 4 als laatste aan Groep H toegevoegd. De Noord-Fransen eindigden afgelopen seizoen als tweede in de Ligue 1 en dat leidde tot het vertrek van onder Rafael Leao en Nicolas Pépé.

Ajax eindigde afgelopen seizoen als tweede in de groepsfase van de Champions League, in een groep met Bayern München, Benfica en AEK Athene. Het team van Ten Hag bleef ongeslagen in de zes groepsduels en eindigde op twaalf punten, twee minder dan Bayern. Ajax startte met een 3-0 zege op AEK en daarna volgde een 1-1 gelijkspel bij Bayern. De duels met Benfica leverden vier punten op: 1-0 in Amsterdam en 1-1 in Lissabon. Het weerzien met AEK eindigde in 0-2, waar de groepsfase werd besloten met een 3-3 gelijkspel tegen Bayern.

Ajax kende een valse start in de knockout-fase van het toernooi. Het eerste achtste finale-duel met Real Madrid ging met 1-2 verloren, maar in het Santiago Bernabéu volgde een 1-4 overwinning. In de kwartfinale tegen Juventus eindigde de eerste ontmoeting in Amsterdam in 1-1, waarna Ajax in Turijn met 1-2 zegevierde. De Amsterdammers startten de halve finale met een 0-1 zege bij Tottenham Hotspur, maar de return eindigde in extremis in een deceptie: 2-3.

Groep H:

Chelsea

Ajax

Valencia

Lille