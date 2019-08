Messi blijft Ronaldo en Mané voor als beste aanvaller van de CL

Lionel Messi is donderdagavond gekozen tot de beste aanvaller van het voorbije Champions League-seizoen. De Argentijnse aanvaller van Barcelona bleef in de verkiezing Sadio Mané van Liverpool en Cristiano Ronaldo van Juventus voor. De Catalanen werden in het voorbije Champions League-seizoen in de halve finale geëlimineerd door Liverpool.

De sterspeler van de regerend kampioen van Spanje was in de met 3-0 gewonnen heenwedstrijd van de halve finale nog goed geweest voor twee doelpunten. Liverpool maakte op Anfield de in Barcelona opgelopen achterstand goed door met 4-0 te winnen, waardoor de Catalanen niet wisten door te stoten naar de finale van de Champions League. Messi was in de voorbije Europese campagne van Barcelona goed voor twaalf doelpunten en drie assists, waarmee hij topscorer van het Champions League-seizoen werd.

Messi’s eeuwige rivaal Ronaldo was eveneens in de race voor de ereprijs. De Portugese aanvaller schopte het in het voorbije Champions League-seizoen met Juventus tot de kwartfinale, waarin Ajax uiteindelijk over twee wedstrijden te sterk was. Ronaldo was in negen Europese wedstrijden goed voor zes doelpunten en twee assists.

Mané schopte het van de drie genomineerden het verst, want de Senegalese aanvaller wist met Liverpool de Champions League te winnen. Mané was in dertien wedstrijden goed voor vier doelpunten en drie assists en vormde met Mohamed Salah en Roberto Firmino een uitermate gevaarlijke voorhoede. Desondanks heeft de UEFA Messi gekozen tot de beste aanvaller van het afgelopen Champions League-seizoen.