Van Dijk troeft De Ligt af als beste verdediger van het jaar

Virgil van Dijk is donderdagavond in Monaco verkozen tot beste verdediger van het vorige Champions League-seizoen. De verdediger van Liverpool troefde Trent Alexander-Arnold en Matthijs de Ligt af in de verkiezing. Van Dijk is de eerste Nederlander die deze prijs wint sinds Jaap Stam, die in de seizoenen 1998/99 en 1999/00 tot beste verdediger van Europa gekozen werd.

De aanvoerder van Oranje is als beste verdediger van het Champions League-jaar de opvolger van Sergio Ramos, die de prijs in de voorbije twee seizoenen in de wacht wist te slepen. Van Dijk is de eerste Premier League-verdediger sinds John Terry die deze ereprijs in ontvangst mag nemen. De Engelsman ontving de prijs in 2008/09.

Van Dijk had in de strijd om de ereprijs concurrentie van landgenoot De Ligt en ploeggenoot Alexander-Arnold. De Ligt, tegenwoordig in dienst van Juventus, had vorig seizoen een belangrijk aandeel in het behalen van de halve finale van de Champions League met Ajax. Alexander-Arnold speelde met vier assists een belangrijke rol in de uitermate succesvolle Europese campagne van Liverpool.+

The Reds wisten het miljardenbal vorig seizoen te winnen, mede dankzij de inbreng van Van Dijk. De verdediger scoorde tijdens het toernooi twee keer en leverde twee assists. Liverpool telde anderhalf jaar geleden ruim 84 miljoen euro neer om Van Dijk over te nemen van Southampton. De aanvoerder van Oranje ontwikkelde zich in Liverpool stormachtig en wordt nu ook getipt als mogelijke winnaar van de Ballon d'Or.