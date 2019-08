Steven Berghuis bij Feyenoord ‘gewoon’ aan de aftrap in Israël

Steven Berghuis staat ‘gewoon’ bij Feyenoord aan de aftrap tijdens de return van het tweeluik met Hapoel Beër Sheva in de laatste voorronde van de Europa League. De vleugelaanvaller raakte maandag op de training geblesseerd aan zijn enkel, maar de vleugelaanvaller is fit genoeg om in Israël te kunnen starten.

Het betekent dat trainer Jaap Stam in Israël dezelfde formatie als een geleden week geleden binnen de lijnen kan brengen. Daardoor is er andermaal een basisplaats voor Edgar Miguel Ié, die in de met 3-0 gewonnen heenwedstrijd de absolute uitblinker was. Hij vormt samen met Kenneth Vermeer, Rick Karsdorp, Eric Botteghin en Ridgeciano Haps tegen Hapoel Beër Sheva de achterhoede.

Leroy Fer was vorige week goed voor twee doelpunten en staat andermaal aan de aftrap, op het middenveld geflankeerd door Orkun Kökcü en Renato Tapia. Berghuis is dus fit en vormt samen met Luciano Narsingh en Sam Larsson de voorhoede. In de heenwedstrijd speelde Narsingh in de spitspositie en het ligt in de lijn der verwachtingen dat hij die rol ook in Israël zal gaan vervullen.

Opstelling Feyenoord: Vermeer, Karsdorp, Bottegin, Ié, Haps; Tapia, Fer, Kökcü; Berghuis, Narsingh, Larsson.