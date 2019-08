Gestopte Robin van Persie verschijnt op het trainingsveld bij derdeklasser

Robin van Persie is dinsdagavond opgedoken bij amateurclub VDL, zo schrijft het Algemeen Dagblad. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal trainde voor het eerst mee bij de zaterdag derdeklasser uit Maassluis. Het is volgens het dagblad voorlopig niet de bedoeling dat Van Persie wedstrijden gaat spelen voor VDL.

De oud-aanvaller van Feyenoord, Arsenal, Manchester United en Fenerbahçe is geen onbekende bij VDL, daar hij bij de amateurclub een jaarlijks toernooi heeft. Via die connecties is Van Persie vermoedelijk op het trainingsveld bij de derdeklasser terechtgekomen, al is het nog de vraag of hij daar wekelijks zal verschijnen. Trainer Henk Salari hoeft er in ieder geval niet op te rekenen dat Van Persie wedstrijden gaat spelen.

Van Persie zette aan het einde van vorig seizoen een punt achter zijn loopbaan, nadat hij nog anderhalf jaar voor Feyenoord had gespeeld. In principe heeft de 102-voudig international momenteel geen officiële functie in de voetballerij. Van Persie werkt dit seizoen als analist voor de Engelse betaalzender BT Sport, waar hij voornamelijk wedstrijden van zijn voormalig werkgevers Arsenal en Manchester United zal analyseren.