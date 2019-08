John van 't Schip roept Willem II-duo bij debuut voor het eerst op

De goede prestaties van Vangelis Pavlidis en Marios Vrousai namens Willem II zijn niet onopgemerkt gebleven, want de aanvaller en de middenvelder van de koploper van de Eredivisie zijn door bondscoach John van 't Schip opgeroepen voor de EK-kwalificatieduels van Griekenland met Finland (5 september) en Liechtenstein (8 september). Het is de eerste keer dat het duo een uitnodiging ontvangt voor het nationale elftal.

“Vangelis liet vorig seizoen vanaf links en dit seizoen in de spits zien waartoe hij in staat is”, zegt Van 't Schip op de website van Willem II over Pavlidis, die met vier doelpunten momenteel topscorer van de Eredivisie is. “Zijn doelpunten komen niet uit de lucht gevallen. Hij werkt er hard voor. Marios is een jongen met veel loopvermogen, een goed schot en heeft veel oog voor zijn medespelers. Wij willen wat nieuwe gezichten en nieuwe energie bij de Griekse ploeg halen, daarom hebben we ze geselecteerd.”

Pavlidis is in de wolken met zijn eerste oproep voor Griekenland. “Het is altijd een droom geweest om voor het Griekse elftal uit te komen. Ik voel me fantastisch dat ik nu voor het eerst geselecteerd ben!” Vrousai is net als Pavlidis enorm blij, al zag hij de uitnodiging van Van 't Schip niet aankomen. “Maar ik ben er uiteraard heel erg blij mee. Het is nu aan mij om te laten zien dat ik dit verdien.”

“Vangelis en Marios hebben afgelopen seizoen en ook bij de eerste wedstrijden in het nieuwe seizoen een goede indruk achtergelaten. Ze krijgen bij Willem II veel speeltijd, zitten in een goede flow en laten zien stappen te maken in hun ontwikkeling”, aldus Van 't Schip, die Griekenland naar het EK van volgend jaar moet zien te loodsen. De Europees kampioen van 2004 hield vier punten over aan de eerste vier kwalificatieduels en bezet daarmee de vierde plaats in kwalificatiegroep J.