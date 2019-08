Dusan Tadic heeft duidelijke voorkeur voor tegenstander uit pot 4

Ajax gaat donderdagavond de koker in tijdens de loting voor de groepsfase van de Champions League in Monaco. De Amsterdammers maken deel uit van pot 2 en ontlopen daarmee onder meer Real Madrid, Atlético Madrid en Borussia Dortmund. Dusan Tadic heeft een duidelijke voorkeur als het aankomt op een tegenstander uit pot 4.

“Het zou mooi zijn om tegen Rode Ster Belgrado te loten”, wijst Tadic op de website van de UEFA op de kampioen van Servië. Rode Ster Belgrado, ook wel bekend als Crvena zvezda, plaatste zich voor de groepsfase van de Champions League door af te rekenen met achtereenvolgens Suduva Marijampole, HJK Helsinki, FC Kopenhagen en Young Boys. Ook vorig jaar was de Servische topclub van de partij in het hoofdtoernooi van het miljardenbal, toen men in een groep met Paris Saint-Germain, Liverpool en Napoli als laatste eindigde.

“Ze hebben fantastische fans, die hebben wij hier in Amsterdam ook. Ik hoop dat we tegen zoveel mogelijk sterke teams spelen. Wie we ook krijgen, het zal niet gemakkelijk zijn om de groepsfase te overleven”, stelt de Servische aanvaller van Ajax. De Amsterdammers plaatsten zich voor het hoofdtoernooi van de Champions League door in de voorrondes af te rekenen met PAOK Saloniki en APOEL Nicosia.