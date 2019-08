Begeerde Robert Lewandowski verbindt toekomst aan Bayern München

Robert Lewandowski heeft zijn contract bij Bayern München verlengd, zo communiceert de Duitse topclub via de officiële kanalen. De Poolse spits lag nog vast tot medio 2021, maar heeft zijn verbintenis nu met twee jaar verlengd.

Voorzitter Karl-Heinz Rummenigge is blij dat de in zijn ogen ‘beste centrumspits ter wereld’ langer aan Bayern verbonden blijft. “Robert is al jaren eens steunpilaar van dit elftal en we zijn er dan ook gelukkig mee dat hij langer voor deze club zal spelen. Wij zijn ervan overtuigd dat we samen met Robert de doelstellingen voor dit seizoen en de komende jaren zullen realiseren.”

Technisch directeur Hasan Salihamidzic onderstreept de woorden van Rummenigge. “Robert is uitgegroeid tot een leider die bij de supporters onderhand de status heeft van Franck Ribéry en Arjen Robben (die Bayern deze zomer verlieten, red.). Ik hoop dat Robert blijft doorgaan met het maken van doelpunten.”

“München is mijn thuisstad geworden”, verklaart Lewandowski zijn keuze om langer bij Bayern te blijven. “We voelen ons als gezin heel erg gelukkig in deze stad. Ik weet zeker dat we met Bayern de komende jaren tot grootse prestaties in staat zijn. Bayern behoort tot de drie grootste clubs ter wereld en er staat een uitstekend elftal. Ik ben er trots op dat ik daar deel van mag uitmaken.” Lewandowski kwam tot dusver tot 197 doelpunten in 246 wedstrijden namens Bayern. Lewa werd in het recente verleden in verband gebracht met Real Madrid, Juventus en enkele topclubs uit de Premier League, maar concrete aanbiedingen bleven echter uit.