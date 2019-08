Joël Veltman zet handtekening onder nieuw contract bij Ajax

Joël Veltman heeft zijn contract bij Ajax verlengd, zo communiceren de Amsterdammers via de officiële kanalen. De 27-jarige verdediger lag nog vast tot medio 2020, maar hij heeft nu zijn handtekening gezet onder een verbintenis die hem tot medio 2021 in Amsterdam moet houden. Veltman werd eerder deze zomer in verband gebracht met een transfer, daar West Ham United geïnteresseerd zou zijn geweest.

“Ik zit al vanaf mijn tiende bij Ajax. Bijna achttien jaar, een heel lange tijd. Maar als ik terugkijk is het alleen maar mooi geweest”, reageert Veltman op de contractverlenging bij de regerend landskampioen uit Amsterdam. De verdediger plaatste zich met Ajax woensdagavond voor de groepsfase van de Champions League dankzij een 2-0 zege op APOEL Nicosia. Veltman werd door trainer Erik ten Hag in het centrum van de defensie geposteerd.

Veltman zei eerder deze transferperiode dat hij een avontuur in het buitenland wel zag zitten, met West Ham volgens de Daily Mail als belangrijke kandidaat om hem over te nemen. Een overgang naar the Hammers kwam echter nooit van de grond. De rechtsback annex centrumverdediger heeft er nu voor gekozen om nog minimaal twee seizoenen voor Ajax uit te komen.

Veltman doorliep de jeugdopleiding van Ajax en debuteerde in 2012 in de hoofdmacht van de Amsterdamse club. Hij veroverde in de afgelopen zeven seizoenen driemaal de landstitel en eenmaal de TOTO KNVB Beker. Daarnaast werd de prijzenkast aangevuld met tweemaal de Johan Cruijff Schaal. Veltman kwam tot dusver tot 223 wedstrijden in het Ajax-shirt.