‘The Ox’ na anderhalf jaar terug bij Engeland, eerste oproep voor Mount

Alex Oxlade-Chamberlain heeft na bijna anderhalf jaar absentie weer een uitnodiging ontvangen voor het nationale elftal van Engeland. De middenvelder van Liverpool miste bijna het gehele vorige seizoen vanwege een zware kruisbandblessure. Oxlade-Chamberlain mag zich opmaken voor de EK-kwalificatieduels van Engeland met Bulgarije (7 september) en Kosovo (10 september).

Oxlade-Chamberlain kwam in maart 2018 tegen Italië voor de laatste keer in actie namens the Three Lions. Ex-Vitessenaar Mason Mount wordt beloond door zijn goede optredens in het shirt van Chelsea. Bondscoach Gareth Southgate heeft in zijn selectie ook een plaatsje ingeruimd voor Tyrone Mings, die Bournemouth afgelopen seizoen inruilde voor promovendus Aston Villa. Aaron Wan-Bissaka, door Manchester United overgenomen van Crystal Palace, heeft net als Mings en Mount voor de eerste keer een uitnodiging gekregen van Southgate.

Opvallende afwezige in de selectie van Engeland is Manchester City-verdediger Kyle Walker, die doorgaans een vaste plaats heeft in het keurkorps van Southgate. Ploeggenoot Aymeric Laporte, die vorig jaar nog gelinkt werd aan de Spaanse nationale ploeg, is door bondscoach Didier Deschamps opgeroepen voor de aankomende wedstrijden van Frankrijk. De regerend wereldkampioen treedt in de EK-kwalificatiecyclus aan tegen Albanië (7 september) en Andorra (10 september).

Volledige selectie Engeland:

Doel: Tom Heaton (Aston Villa), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley)

Verdediging: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Leicester City), Joe Gomez (Liverpool), Michael Keane (Everton), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Danny Rose (Tottenham Hotspur), Kieran Trippier (Atlético Madrid), Aaron Wan-Bissaka (Manchester United)

Middenveld: Ross Barkley (Chelsea), Jordan Henderson (Liverpool), James Maddison (Leicester City), Mason Mount (Chelsea), Alex Oxlade-Chamberlain (Liverpool), Declan Rice (West Ham United), Harry Winks (Tottenham Hotspur)

Aanval: Harry Kane (Tottenham Hotspur), Jesse Lingard (Manchester United), Marcus Rashford (Manchester United), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Manchester City) en Callum Wilson (Bournemouth).