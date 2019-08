Di Marzio: Barcelona en PSG bereiken akkoord over Neymar

Barcelona en Paris Saint-Germain hebben een akkoord bereikt over Neymar, zo meldt transferspecialist Gianluca Di Marzio van Sky Italia donderdagmiddag. De afgelopen weken werd de Braziliaanse aanvaller hevig in verband gebracht met een terugkeer naar de Catalanen, maar de onderhandelingen leken bijzonder moeizaam. Nu zouden beide partijen er dus uit zijn en de sensationele terugkeer daadwerkelijk gaan plaatsvinden, al wordt het nieuws door ESPN tegengesproken.

Mundo Deportivo meldt dat Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu in Monaco hoogstpersoonlijk heeft onderhandeld over de terugkeer van Neymar. Volgens de Italiaanse berichten zijn Barça en PSG er nagenoeg uit en moeten alleen de laatste plooien nog worden gladgestreken, alvorens de aanvaller terugkeert in het Camp Nou. Het is voorlopig nog niet duidelijk onder welke voorwaarden beide partijen elkaar hebben gevonden in de onderhandelingen. In de komende uren zouden zelfs al de handtekeningen kunnen worden gezet.

De onderhandelingen tussen Barcelona en PSG verliep de afgelopen weken uiterst moeizaam. Les Parisiens zouden naar verluidt liever geen zaken hebben gedaan met de regerend kampioen en probeerden Neymar om die reden richting Real Madrid te drijven, dat ook nadrukkelijk geïnteresseerd was. RMC Sports wist in de nacht van donderdag op vrijdag te melden dat PSG Barcelona voor een simpele keuze had gesteld: aan de vraagprijs voldoen of de strijd staken. De Catalanen lijken nu toch te hebben toegegeven aan de eisen van de Fransen.

Eerder werd melding gemaakt van een overeenkomst ter waarde van 170 miljoen euro. Barcelona zou bereid zijn geweest om Ivan Rakitic, Jean-Clair Todibo en Ousmane Dembélé in de overeenkomst te betrekken, al moest laatstgenoemde dan op huurbasis naar Parijs verkassen. PSG wilde Dembélé wel verwelkomen, maar alleen als hij definitief de overstap maakt. Daarnaast zouden les Parisiens graag Nelson Semedo in de deal willen betrekken, alleen zag Barcelona daar weinig in.