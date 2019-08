‘Pogba neemt genoegen met ‘Hazard-scenario’ door vraagprijs van 200 miljoen’

In de laatste dagen van de transferwindow hoopt Paul Pogba alsnog zijn transfer naar Real Madrid te krijgen. Manchester United blijft echter vasthouden aan een torenhoge transfersom, waardoor zaakwaarnemer Mino Raiola besloten heeft een andere kaart te spelen. De belangenbehartiger van Pogba heeft de clubleiding van the Red Devils reeds laten weten dat de Fransman zijn tot 2021 lopende contract niet zal verlengen.

Daarmee hoopt Pogba volgens Marca dezelfde weg te bewandelen als Eden Hazard, die deze zomer de overstap van Chelsea naar Real Madrid maakte. De Belgische vleugelaanvaller werd al langer begeerd door de Koninklijke, maar mede door de houding van Chelsea slaagde men er niet in om eerder een overgang naar Spanje tot stand te brengen. Dit seizoen zou Hazard op Stamford Bridge in zijn laatste contractjaar terechtkomen, waardoor the Blues deze zomer niet anders konden dan mee te werken aan een transfer.

Raiola werkt de afgelopen dagen hard om een transfer van Pogba naar Real Madrid nog voor het einde van de transferwindow mogelijk te maken. Manchester United houdt voorlopig vast aan de torenhoge vraagprijs en is niet van plan om de Franse middenvelder voor minder dan tweehonderd miljoen euro te laten vertrekken. De kans is klein dat de Spaanse topclub dit bedrag vlak voor het sluiten van de transfermarkt nog op tafel zal leggen.

Om die reden heeft Raiola al bij de clubleiding van Manchester United laten weten dat Pogba zijn tot 2021 lopende contract in ieder geval niet zal verlengen. Het betekent dat the Red Devils een risico lopen, daar de middenvelder in zijn laatste contractjaar minder waard zal zijn. Pogba is bereid om zijn droom om onder Zinédine Zidane te spelen een jaar te parkeren. Daardoor is het goed mogelijk dat Real Madrid komende dagen nog een poging gaat wagen om Donny van de Beek of Christian Eriksen binnen te hengelen.