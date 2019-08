‘Moeten we niet concluderen dat hij niet goed genoeg is voor Feyenoord?’

Yassin Ayoub begon in de zomer van 2018 met veel ambitie aan zijn avontuur bij Feyenoord, maar ruim een jaar later hangt de vlag er heel anders bij voor de middenvelder. Ayoub heeft moeite met de reserverol onder trainer Jaap Stam en zint op een vertrek, al snapt Hans Kraay jr. wel waarom de oefenmeester van Feyenoord op het middenveld voor andere spelers kiest.

“Moeten we niet gewoon concluderen dat Ayoub gewoon niet goed genoeg is voor Feyenoord?”, vraagt Kraay jr. zich hardop af in Voetbalpraat van FOX Sports. Het zal echter volgens de analist lastig worden voor de middenvelder om in de laatste dagen van de transfermarkt nog van club te wisselen. Hij verwijst naar het salaris van de Feyenoorder. “Als je bij FC Utrecht (waar Ayoub hiervoor speelde, red.) al tweeënhalve ton verdient, dan zal dat bij Feyenoord minimaal het dubbele zijn of zelfs meer.”

Voetbalcommentator Jeroen Elshoff stipt een ander probleem omtrent Ayoub aan. “Met Ayoub hebben trainers altijd al een gevecht moeten voeren om hem helemaal te krijgen waar ze hem wilden hebben. Volgens mij is Erik ten Hag (bij FC Utrecht, red.) de laatste die dat is gelukt.” Elshoff denkt daarnaast dat de Feyenoord-middenvelder, wiens contract nog drie seizoenen doorloopt, moeite heeft met de verplichtingen die het leven van een topsporter met zich meebrengt.

“Giovanni van Bronckhorst (voormalig trainer van Feyenoord, red.) heeft ook problemen met hem gehad, daar is Ayoub ook met ruzie uit de selectie gezet voor een of twee wedstrijden. Volgens mij ook omdat hij te laat kwam”, brengt Elshoff in herinnering. “Dat is natuurlijk iets dat lastig is.” Kraay jr. is enigszins verrast door dit verhaal. “Dat wist ik helemaal niet, ik dacht dat Ayoub een keurige, in de plooi lopende voetballer was.”